Semsa oferta atendimentos de saúde à comunidade LGBTQIA+

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferta nos dias 27 e 29 de maio atendimentos de saúde direcionados à comunidade LGBTQIA+. A programação faz parte da campanha contra a LGBTfobia que está sendo realizada neste mês pela Prefeitura de Macapá.

“A iniciativa é promover melhores condições de saúde e cidadania, estimulando o respeito e valorizando as políticas públicas a favor da diversidade”, ressalta a secretária de Saúde Karlene Lamberg.

Nesta quinta-feira (27), a Unidade Básica de Saúde Congós ofertará serviços como consultas médicas, coleta de exame preventivo e o esclarecimento de sua importância para prevenir câncer de colo de útero, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites, além da orientação para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, avaliação do estado geral de saúde e agendamento de exames laboratoriais. As consultas iniciarão a partir das 7h30, em seguida haverá coffee-break e roda de conversa.

No sábado (29), a equipe de saúde estará no bar do Treta Club das 10h às 22h realizando atendimento psicológico e testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites.

O coordenador de População Vulnerável da Semsa, Bruno Rodrigo, afirma que a programação oferece acolhimento de saúde específico para a comunidade LGBTQIA+. “Estamos proporcionando serviços da Atenção Básica com o objetivo de proporcionar o auto cuidado e valorização desse público”, concluiu.

Campanha: Respeite e acolha a diversidade. Macapá uma cidade que combate a LGBTfobia

A campanha de combate à LGBTfobia é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SEMDH) e da Coordenadoria Municipal de Políticas de Diversidade (COPDI). As ações iniciaram no dia 17 de maio e seguem durante todo o mês.

Cristiane Mareco

Secretaria Municipal de Saúde

