Embrapa celebra 49 anos com live aberta ao público

A Embrapa comemora 49 anos com uma solenidade na sede da empresa, em Brasília, a partir das 15h desta quarta-feira, 27/4. Haverá transmissão pelo Youtube para o público em geral por meio do link https://youtu.be/VH3PQ57AaLE. A programação consta de lançamentos de novas tecnologias agropecuárias e de cursos na plataforma e-Campo, apresentação dos dados do Balanço Social de 2021, atualização da plataforma Visão do Agro e assinaturas de parcerias estratégicas. O evento contará com a presença de autoridades governamentais, parlamentares, lideranças de instituições do segmento agropecuário nacional e parceiros. Pela Embrapa Amapá estará presente a chefe-geral substituta Cristine Ramos de Jesus.

A Embrapa chega a quase meio século com destaque em transformações em sua estrutura, por meio do projeto Transforma Embrapa, para contribuir com soluções para a agricultura brasileira. Uma das ações mais recentes, programada no segundo semestre do ano passado, e agora evidenciada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, é a estratégia para a redução do impacto do alto custo dos fertilizantes. Trata-se da Caravana FertBrasil, que irá atender regiões de todo o Brasil oferecendo alternativas eficientes para qualificar a produção. A previsão é de que a Caravana FertBrasil realize ações no Amapá em setembro deste ano. “A ciência é sempre a principal resposta da Embrapa”, afirma Celso Moretti, presidente da empresa, referindo-se à trajetória de quase cinco décadas, construída a partir do investimento do Brasil em pesquisa e que elevou o país à categoria de um dos maiores players mundiais na produção de alimentos e referência científica na agropecuária.

Embrapa Amapá

A Embrapa é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), sediada em Brasília. Está organizada no Brasil por meio de 42 centros de pesquisas. Um deles é a Embrapa Amapá, presente no estado do Amapá há 40 anos.

A Embrapa Amapá é um centro de pesquisas ecorregional, com sede em Macapá e conta com três campos experimentais (Fazendinha, Cerrado e Mazagão), diversos laboratórios e uma biblioteca especializada. Atua no território do estado do Amapá e Estuário Amazônico (ponto de encontro entre o rio e o mar, entre os estados do Amapá e Pará), em parceria com instituições de pesquisa locais, instituições de ensino superior, órgãos de extensão rural e florestal, associações de agricultores, de agroextrativistas, escolas famílias rurais e outras entidades do setor produtivo de vários segmentos.

