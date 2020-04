Aos 110 anos de idade Vovó Iaiá alça voo para o céu

Dona de uma vitalidade impressionante dona Aida, a Vovó Iaiá como era conhecida se despediu da vida terrena deixando um rastro de otimismo e prazer de viver entre os que aqui ficaram. O prefeito de Macapá lamentou em nota a partida de inesquecível Vózinha.

Nota de pesar

Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Aida Gemaque Mendes, a nossa querida “Vovó Iaiá”, que nos deixou neste sábado, 9 de abril de 2020. Ela nasceu em Chaves, no Pará, mas desde a década de 50 escolheu o Amapá como sua terra do coração.

A nossa Vovó Iaiá partiu aos 110 anos, mas ficou conhecida por sua vivacidade e coragem, tão marcantes em seu amor por esportes radicais. Mesmo tendo mais de um século se vida, se tornou a idosa com maior número de saltos com paraquedas, batendo o recorde mundial. Vovó Iaiá fez história, chegou a ter seu nome escrito no Livro dos Recordes, como a mulher mais velha do mundo a saltar de paraquedas.

Em 2016, foi um momento de muita emoção para todos nós, ela conduziu a tocha e acendeu a pira olímpica no Amapá em virtude das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ela nos deixa uma lição: que nunca é tarde para fazer o que amamos com dedicação, amor e alegria, que foram suas virtudes enquanto esteve conosco neste plano.

Neste momento de dor, peço a Deus o conforto e a serenidade aos familiares e amigos. Que nossa Vovó Iaiá possa descansar ao lado do nosso Deus.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá

