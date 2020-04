Ruas e prédios públicos de Macapá continuam sendo higienizados

Em meio ao crescimento do número de casos suspeitos e confirmados do novo Coronavírus na cidade, a prefeitura avança com as estratégias de combate e prevenção ao Covid-19. A desinfecção e higienização de ruas e locais públicos ocorrem diariamente e agora também durante o dia.

Na tarde desta quarta-feira, 8, o Residencial São José, localizado no bairro Buritizal, passou pela lavagem especial. Os 54 blocos, compostos por 1.540 apartamentos, foram desinfetados e higienizados com água, cloro isocianurato de sódio 65% e desinfetante. Ainda no bairro Buritizal, a ação de limpeza passou pela Avenida 13 de Setembro e canteiro central da Rua Claudomiro de Moraes.

“Estamos lavando as ruas, entradas, calçadas e escadas dos blocos que são os que mais recebem fluxo de pessoas. Na ocasião, quando nos deparamos com pessoas circulando, fazemos a orientação sobre a importância de ficar em casa durante a quarentena e reforçamos a boa e velha combinação de água e sabão, que podem fazer uma enorme diferença para a deixar o vírus o mais distante possível de você”, disse o secretário de Zeladoria Urbana de Macapá, Carlos Alberto Oliveira.

Nesta quinta, 9, a Ação de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de Macapá chegou às ruas dos bairros Novo Horizonte e Boné Azul. O hotel, localizado na região central da cidade, que servirá de abrigo temporário para a população em situação de rua também passou por desinfecção e higienização. “Estávamos fazendo a limpeza especial somente a noite. Esta semana estamos intensificando a ação e passamos a trabalhar também durante o dia, a medida tem como finalidade intensificar a desinfecção e higienização dos locais públicos e mais frequentados”, explicou o secretário.

Prefeitura de Macapá X Ações de Combate ao Coronavírus

Entre as medidas de prevenção e combate ao Covid-19 adotadas pela Prefeitura de Macapá, a limpeza e a lavagem especial de locais públicos continuam sendo uma das linhas de frente para evitar a proliferação da doença na capital. No dia 28 de março, equipes de limpeza urbana iniciaram realizando a higienização e desinfecção das unidades hospitalares, UBS’s, paradas de ônibus, prédios públicos, calçadas e ruas de maior fluxo de pessoas para manter os locais públicos higienizados, diminuindo o risco de contaminação.

Ao todo, 150 homens estão envolvidos na ação, divididos em seis frentes de trabalho, executando de forma simultânea os serviços que acontecem por meio de hidrojatos (que permitem o processo de áreas externas) e bombas costais (garantem a limpeza interna) e também seis caminhões pipa com capacidade de 22 mil litros de agua, (fazendo a lavagem de ruas). O produto utilizado é uma mistura de água, cloro isocianurato de sódio 65% e detergente, eficazes na desinfecção de áreas com possíveis contaminações.

Acompanhe as datas e locais já desinfetados e higienizados em Macapá:

28/03- sábado (início da ação):

Todas as praças da área central, Hospitais: PAI, HCAL, HE, São Camilo e Maternidade Mãe Luzia (área externa); Principais UBS; Principais Ruas da área Central e abrigos de ônibus; Terminal Rodoviário, Ciosp do Pacoval; CRTN – Centro de Tratamento Natural.

30/03- segunda-feira:

Aeroporto de Macapá, Principais Órgãos Governamentais da Av. FAB, R. São José, R. Tiradentes e Av. FAB, R. Santos Dumont, Feira da 13, Estação de tratamento de água (13 de setembro) e Residencial Açucena.

31/03- terça-feira:

Área externa IAPEN e anexo e feminino/ SEST SENAT/ Conjunto Cabralzinho/ Super Fácil Zona Oeste/ Av. Padre Júlio – entre R. Paraná e R. Prof. Tostes, Ministério Público- Zona Norte/ LACEN/ Academia ao Ar Livre Rod. do Curiaú e Área Comercial da Rod. Tancredo Neves, 2º Batalhão PM/ POLITEC/ Infraero I; Centro/ R. General Rondon/ Av. Padre Manoel de Nóbrega/ Av. Mãe Luzia/ Av. José Antônio Siqueira/ Av. José Tupinambá/ Prédio PMM Laguinho/ Praça do Kitesurf/ UBS Cidade Nova/ Orla/ Av. Pedro Américo/ UBS Perpétuo Socorro/ UBS Pacoval / Av. Pará; R. Guanabara/ MEDICLIN Av. Duque de Caxias, Entre R. Leopoldo Machado e R. Hamilton Silva/ Bradesco da Independência/ AEROPORTO / Área interna do Fórum, Residencial Mestre Oscar e principais ruas do Bairro Ipê.

01/04- quarta-feira:

Feiras Zona Norte/Central e Sul; UPA Novo Horizonte; CIOSP do Pacoval, CIOSP do Novo Horizonte; Juizado Sul (Av. Claudomiro), Juizado Norte (atrás da Justiça Federal) e Juizado Especial Virtual (Av. Padre Júlio com R. Odilardo Silva).

02/04- quinta-feira:

Bairros São Lázaro, Jardim Felicidade I, Brasil Novo, UBS Brasil Novo, Prefeitura Municipal de Macapá (Laguinho), Marabaixo, UBS Rubin Brito Aronovitch (área interna), UBS Pedro Barros Monteiro (Fazendinha), UBS São Pedro.

03/04- sexta-feira:

Rua Almirante Barroso Até Hospital São Camilo, Instituto Joel Magalhães, CTMAC, Bairro Alvorada, Leopoldo Machado, Bairro. Jesus de Nazaré até a Rod. JK, R. Jovino Dinoá, iniciando na Rod. JK até Piauí, R. Eliezer Levy, iniciando na UNA até Feliciano Coelho, Av. Feliciano Coelho, da Eliezer Levy até Santos Dumont, General Rondon, da Av. Feliciano Coelho até Iracema, Hotel Holliday (Av. Henrique Galúcio, nº1623, Santa Rita), SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social (Av. Coaracy Nunes, nº 873, Centro), Bairro Santa Rita, Delegacia da Mulher, CIOSP do Congós, Corregedoria da Polícia e Conselho Tutelar Zona Sul.

06/04- segunda-feira:

Prefeitura de Macapá, Hospital de Emergencia, Conjuto Habitacional Macapaba e prédio da Secretaria Municipal de Educação.

07/04- terça-feira:

Renascer I e II (Escolas Municipais e Estaduais, abrigos de ônibus, Igrejas e outros pontos de maiores fluxos de pessoas) e Praça Chico Noé.

08/04- quarta-feira:

Canteiro da Claudomiro de Moraes, Feira 13 de Setembro e Residencial São José.

09/04- quinta-feira:

Novo Horizonte (Escolas Municipais e Estaduais, abrigos de ônibus, Igrejas e outros pontos de maiores fluxos de pessoas), Conjunto Boné Azul e UBS Marcelo Cândia (área interna).

