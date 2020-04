INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: Terreiro de Candomblé é invadido e destruído em Macapá

O fato ocorreu no Conjunto da Embrapa e a polícia investiga o caso que foi informado via e-mail para a nossa redação

Um dos tempos de Candomblé mais antigos de Macapá, que fica no conjunto Empapa sofreu invasão e destruição.

O Babalorixa Pai Claudio de Oxóssi, disse que quebraram tudo: “Destruíram todo o nosso templo religioso, imagens, vestimentas tudo foi destruído e ainda furtaram objetos armados com picaretas quebraram as paredes, as casas dos caboclos, seis banheiros do templo uma brutal e descabida intolerância religiosa,

“já fui a delegacia e fiz ocorrência, a polícia civil está investigando e a polícia técnica fez a pericia” desabafou em pranto o Babalorixa.

Tentamos contato com Pai Cláudio mas não conseguimos.

