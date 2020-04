Países com capacidade de testar covid-19 passaram de 2 para 48

A África tem 48 países com testes para covid-19 e compete com o “mundo desenvolvido” no acesso a kits de diagnóstico e material de proteção, disse hoje (9) o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

John Nkengasong, que falou durante encontro online com jornalistas a partir de Adis Abeba, na Etiópia, destacou “o feito” que a União Africana alcançou ao conseguir que, em duas semanas, o número de países com capacidade de testar a covid-19 passasse de dois para 43, situando-se atualmente em 48.

“Se tivéssemos começado em janeiro, todos os países já teriam essa capacidades de diagnóstico”, disse.

Segundo o diretor do África CDC graças à existência desses testes, é possível quantificar hoje o número de infectados no continente.

Ele informou que a África registra atualmente 11.400 casos em 52 países, com 572 mortos e 1.313 recuperados.

Na entrevista, John Nkengasong disse que o continente compete atualmente com “o mundo desenvolvido” no acesso a esses diagnósticos e também a materiais de proteção, como máscaras.

E deixou um recado: “O inimigo é o vírus e um vírus perigoso. Não podemos politizar essa situação, pois seria devastador para nós”.

“O inimigo é o vírus e não instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) ou a União Africana”, advertiu.

Virologista de profissão, John Nkengasong admitiu que nunca imaginou que iria viver para assistir a uma situação tão devastadora quanto a pandemia de covid-19.

“Quando estudamos virologia, estudamos esses casos nos livros, como a situação de 1918”, disse, em referência à “gripe espanhola” que, entre 1918 e 1920, infectou 500 milhões de pessoas.

Os países africanos com mais infecções por covid-19 são atualmente a África do Sul (1.800), Argélia (1.500), o Egito (1.500), Marrocos (1.200) e Camarões (650).

Todos os países africanos lusófonos registram casos da doença, com a Guiné-Bissau sendo o mais afetado, contabilizando 33 pessoas com a infecção.

Angola soma 17 casos confirmados de covid-19 e duas mortes.

Moçambique mantém dez casos declarados de infecção pelo novo coronavírus e Cabo Verde totaliza sete casos desde o início da pandemia, com uma morte.

Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, estão confirmados 16 casos de infecção.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infectou mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.

Dos casos de infecção, cerca de 280 mil são considerados curados.

