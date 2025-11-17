Parque Nacional da Tijuca abre as portas para o “Re-conhecendo nosso rio”, evento inédito sobre a biodiversidade dos rios e riachos

A iniciativa se inspira em uma feira de Ciências a céu aberto com a realização de brincadeiras, jogos, exposição interativa e teatro infantil que vão levar o conhecimento sobre peixes e crustáceos de água doce para a população

O Parque Nacional da Tijuca recebeu pela primeira vez, no sábado (15/11), o “Re-conhecendo nosso rio”, um evento gratuito e aberto para a população promovido pelo Laboratório de Ecologia de Peixes da UFRJ, com apoio do ICMBio e da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ). A iniciativa é como uma grande feira de ciências a céu aberto com várias brincadeiras, todas com foco nos animais dos rios e riachos que nascem dentro das florestas protegidas nos limites do Parque.

A programação compreende atividades em que os visitantes, especialmente as crianças, vão aprender sobre os impactos ambientais e a importância de preservar a fauna de peixes e crustáceos (caranguejos e camarões).

“As pessoas não sabem que os rios e riachos dessa floresta urbana guardam uma fauna rica, de peixes diversos e até mesmo espécies de caranguejos e camarões de água doce! Esta edição do “Re-conhecendo nosso rio” é uma ótima oportunidade para toda a família, que vai poder saber mais, por exemplo, sobre o rio Carioca, que dá nome ao apelido que todos nós, moradores da capital, recebemos.”, explica a Doutora Ana Carolina Prado-Valladares, pesquisadora em Ecologia da FIPERJ e uma das coordenadoras do evento.

O projeto “Re-conhecendo nosso rio” ocorre todos os anos e teve como idealizadora a Professora Erica Caramaschi, do Laboratório de Ecologia de Peixes da UFRJ. As edições anteriores se concentraram em escolas municipais de vários municípios do Rio e, só em 2025, já passou por duas unidades da capital: a escola municipal José de Alencar, um dos trechos por onde corre o rio Carioca, e a escola municipal Marc Ferrez, por onde passa o rio Tijuca. Uma das novidades da edição deste sábado é que, pela primeira vez, o evento será aberto ao público que estiver visitando o Parque Nacional da Tijuca.

A lista de atividades que serão oferecidas gratuitamente inclui: exposição interativa com peixes e crustáceos que existem no Parque, um modelo mecânico mostrando a diferença entre rio natural e rio retificado, além de atividades como Teia da Vida, Conto do rio Carioca, tela imantada com perfil do riacho e peixes, além de teatro infantil de fantoches com sessões às 10h, 13h e 15h. Mais detalhes sobre a programação estão no instagram do Parque Nacional da Tijuca: @parquenacionaldatijuca .

Serviço:

Evento: “Re-conhecendo nosso Rio”.

Local: Parque Nacional da Tijuca – Centro de Visitantes do setor Floresta.

Endereço: Estrada da Cascatinha, 850 – Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro – RJ, 20531-590 (acesso pela Praça Afonso Vizeu, conhecida como pracinha do Alto).

Faixa etária: todas.

Recomendações: levar lanche, água, repelente de mosquitos/insetos, protetor solar e remédios de uso pessoal.

Curtir isso: Curtir Carregando...