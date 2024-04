Australian Film Festival – Festival de Cinema Australiano tem entrada gratuita na Cinemateca Brasileira

Primeira edição do festival será de 26 a 28 de abril em São Paulo (SP)

Pela primeira vez, o Brasil recebe o Australian Film Festival – Festival de Cinema Australiano (FCA 2024), que será realizado de 26 a 28 de abril, na Cinemateca Brasileira, localizada em São Paulo. Com entrada gratuita, o evento terá exibição de obras clássicas e contemporâneas do cinema australiano. Toda programação pode ser conferida pelo ig @australianfilmfestbr.

Entre os títulos já confirmados para edição 2024 do festival estão as obras “Anticristo – O Exorcismo de Lara” (Godless: The Eastfield Exorcism), com direção de Nick Kozakis; “Charlie’s Country”, do diretor Rolf de Heer; “Strictly Ballroom” (“Vem dançar comigo”), de Baz Luhrmann; “High Ground”, dos diretores Stephen Maxwell Johnson e Stephen Johnson, “The adventures of Priscilla queen of the desert” (“Priscilla, a rainha do deserto”), de Stephan Elliott.

Com curadoria do produtor executivo brasileiro, Vitor L. Meyer, e do cineasta australiano-brasileiro, Giuseppe Cassin, os filmes trazem clássicos, vencedores de Oscar e obras contemporâneas do cinema australiano. Todas as exibições têm entrada gratuita, na Cinemateca Brasileira, sujeita a lotação e classificação etária indicada nas obras.

A primeira edição do Australian Film Festival – Festival de Cinema Australiano 2024 será na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Créditos: Divulgação.

Brasil e Austrália: 80 anos de conexão

O Australian Film Festival – Festival de Cinema Australiano é uma das iniciativas inspiradas nos 80 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Austrália, que será comemorado em 2025. Por meio do cinema, o festival tem como objetivo proporcionar ao público brasileiro uma vivência mais aprofundada da cultura australiana, com o propósitocriar oportunidades para parcerias e colaborações entre os países no mercado audiovisual. “A criação do evento é um passo significativo para criar uma plataforma de intercâmbio cultural, fortalecendo laços e promovendo a compreensão mútua, assim como estimular futuras parcerias e acordos entre intuições e profissionais dos dois países”, explica Vitor L. Meyer, produtor executivo do festival.

Para Valeria Noleto, CEO da ABCC, que também integra a equipe do Australian Film Festival – Festival de Cinema Australiano, o festival de cinema tem potencial similar ao Brazil Week Australia. Criado pela ABCC, o evento brasileiro realizado na Austrália, que tem como foco estreitar relacionamentos e promover negócios entre ambos os países, tendo destaque as áreas de esporte, moda, business e empreendedorismo, já teve a participação de mais de duas mil pessoas em 11 atividades realizadas em 2022. “Assim como o Brasil Week, o Festival de Cinema Australiano pode se tornar uma oportunidade incrível para estreitar conexões e expor a sua marca para um público seleto de investidores, líderes empresariais, embaixadas e entidades governamentais”, finaliza Valeria Noleto, CEO da ABCC.

O Australian Film Festival – Festival de Cinema é uma realização da Embaixada da Austrália, ABCC (Australia-Brazil Chamber Of Commerce), Cinemateca Brasileira e Ministério da Cultura. Tem produção assinada por Vitor L. Meyer e Giuseppe Cassin, em parceria com Estúdio Escarlate e Owner Entertainment. O patrocínio é de NVH Studios,Twins for Peace, FYME Group, Ancora Lawyers e Radioactive, com apoio de Intercity, Dk Produções e Eventos e InnVernia.

Serviço:

Australian Film Festival – Festival de Cinema Australiano (FCA 2024)

Quando: 26 a 28 de abril

Onde: Cinemateca Brasileira

Endereço: Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana – São Paulo (SP)

Quanto: Gratuito

Programação: @australianfilmfestbr.

