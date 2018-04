Após nova regra do Festival de Cannes, Netflix sai da premiação

O Festival determinou a exclusão de todos os filmes não exibidos nos cinemas franceses

Uma nova regra do Festival de Cannes excluiu a Netflix da edição deste ano, informou Ted Sandoros, diretor de conteúdo da empresa americana. O Festival, que nesta quinta-feira (12/4) anuncia sua seleção, determinou a exclusão de todos os filmes não exibidos nos cinemas franceses.

“Queremos que nossos filmes estejam em pé de igualdade com os demais. Se existe o risco de nossos filmes e cineastas receberem um tratamento desrespeitoso no festival (…) acredito que é melhor não estarmos lá”.

No ano passado, a Netflix optou por não distribuir para os cinemas seu filme Okja para não retardar a exibição entre seus assinantes. Também concorreu com The meyerowitz stories, de Noah Baumbach.

