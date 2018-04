Carnívora? Girafa é flagrada mastigando ossos e intriga visitantes de safári

Visitantes de reserva na África do Sul ficaram bastante chocados ao ver uma girafa, espécie conhecida como herbívora, mastigando ossos de outro animal

Uma girafa mastigando um osso foi flagrada por visitantes de um safári na África do Sul. A cena surpreendeu as pessoas que estavam na Reserva de Caça Sabi Sand, porque elas tinham o conhecimento de que girafas são animais herbívoros – ou seja, que não comem carne.

O visitante Quinton Paul Josop, responsável pelos registros fotográficos da cena, informou ao Daily Mail que a girafa estava caminhando despreocupada com o osso de outro animal na boca. Ele diz tê-la visto andando em direção a um arbusto, mas parando no meio do caminho para pegar parte do esqueleto no chão.

Girafa carnívora?

Antes dessa, outras girafas já foram observadas aderindo a uma dieta a base de proteína animal, como é o caso de Tony, que vive no Open Plains Zoo, na Austrália. Até então herbívoro, o animal foi visto por biólogos e veterinários do local comendo coelhos mortos, o que também deixou os frequentadores do parque surpresos.

