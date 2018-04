Termo de cooperação assinado entre SENAI e Prodap vai permitir capacitação e compartilhamento de tecnologias

Macapá – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá assinou nesta terça-feira, 10, termo de cooperação com o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (PRODAP). O acordo tem o objetivo de estabelecer relação mútua entre as instituições, visando capacitação, compartilhamento de infraestrutura e tecnologias, além de desenvolvimento de projetos em áreas de interesse comum.

De acordo com o gerente executivo de Educação e Tecnologia do SENAI Amapá, Vanderlei Meireles, a instituição se compromete em disponibilizar gratuitamente turmas do curso Operador de Computador para a comunidade e Administrador de Redes para colaboradores do Prodap. “É uma ação mútua com foco no conhecimento. Ao oferecermos a capacitação, o Prodap disponibiliza vagas de estágio para estudantes do SENAI”, completou o gerente.

Em relação à infraestrutura, o SENAI receberá suporte tecnológico do Centro. Para o coordenador de Tecnologia da Informação do SESI e SENAI, Ernesto Pereira Júnior, a parceria vai contribuir para os avanços dos serviços realizados pela instituição. “Nós vamos ter acesso a mecanismos que permitirão uma maior segurança aos nossos dados, além de poder contar com sistemas que vão garantir melhorias em nossos sistemas. Todas as ações previstas representam grande avanço tecnológico para o SENAI”, concluiu o coordenador.

“Vale ressaltar que é mais um acordo firmado. Anteriormente, o SESI também assinou termo com o Prodap. Essas parcerias demonstram a importância da cooperação mútua entre instituições que visam à garantia de serviços de qualidade, que beneficiam, consequentemente, a comunidade amapaense”, destacou a diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira.

Gerência de Comunicação Corporativa SESI/SENAI – AP