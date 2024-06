26º Garota Junina acontece acontece neste sábado, 08 de junho

O evento acontece na sede do Trem Desportivo Clube. A Miss Caipira eleita ganhará mais de R$10 mil em prêmios.

Nesta sexta-feira, 08 a comunidade junina conhecerá a 26ª melhor Miss Caipira do Amapá. O evento é um dos pontos altos do calendário junino e envolve cerca de 500 profissionais do meio, desde coreógrafos, costureiras e maquiadores a carpinteiros. Segundo a diretoria da Raízes, o objetivo do concurso é “enaltecer o trabalho e esforço das representantes dos grupos juninos, e valorizar as mulheres que protagonizam e contribuem para o fortalecimento e resistência deste segmento cultural no Estado do Amapá, além de mostrar a importância do evento no segmento da dança amapaense.

O concurso é a culminância de uma série de programações que contou com várias etapas, desde um encontro com homenagens às Garotas Juninas das edições anteriores e o coquetel que apresentou as candidatas que concorrem nesta edição. “Todas as etapas consolidam o objetivo de valorização, difusão e preservação da Cultura Junina Amapaense, considerando suas variadas formas de expressão, que integram diversos profissionais da arte, beleza, cultura popular e outras, promovendo e incentivando a economia criativa.”, destaca a diretoria da quadrilha.

Premiação

O concurso que elege a melhor Miss deste ano terá início às 19h e acontecerá na sede do Trem Desportivo Clube. No total oito estão candidatas representando seus grupos juninos, como Rosa dos Ventos, Tribo Junina, Estrela Santanense, Constelação Junina, Pequena Dama, além de outros, concorrem a R$10 mil em prêmios.

As representantes se apresentarão de acordo com a ordem do sorteio realizado no Coquetel:

1° Aila Caroline (Constelação Junina)

2° Lenny Patrícia (Rosa dos Ventos)

3° Brenda Viana (Pequena Dama)

4° Mayane Nunes (Guerreiros de Fogo)

5° Eduarda Frazão (Garota Safada)

6° Mickaely Medeiros (Luar do Sertão)

7° Iza Estrela (Estrela Santanense)

8° Esheley Ellen (Tribo Junina – Jari)

Ingressos

A venda de ingressos está sendo disponibilizada em duas modalidades: mesa (R$80,00) e individual (R$10,00), que podem ser reservados através dos contatos (96)9 9166-4744/(96)9 8414-4746.

Tradição cultural

O movimento junino é considerado um dos mais fortes no estado, ficando atrás apenas do carnaval. Atualmente o Amapá conta com mais de 70 grupos juninos estilizados, somando milhares de pessoas com diversas funções, desde brincantes, apoio, diretoria, costureiras/os, coerógrafos, marcadores, historiadores, dentre tantos outros, que se entregam ao movimento antes mesmo dos festejos no mês de junho. Seja na pesquisa da proposta temática, na busca de inspiração para as indumentárias, na coleta de material para os acessórios, na realização de eventos a fim de angariar recursos para fazer acontecer toda essa cadeia que é o cenário junino.

26º Concurso Garota Junina “A Força do Empoderamento Feminino”

Data: 08/06

Hora: 19h

Local: Sede do Trem Desportivo Clube

Ingressos: Mesa (R$80,00) – Individual (R$10,00)

