MP-AP e Senac promovem curso de Operador de Computador para jovens de Santana

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), em parceria com a Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio/AP), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abriu na última segunda-feira (22) na Promotoria de Justiça de Santana, o curso de Operador de Computador para jovens do município. A capacitação é resultado da parceria firmada pelo MP-AP com a Fecomércio. A ação visa a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

A abertura da qualificação contou com a presença do assessor técnico da Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP, José Villas Boas e coordenadora técnica pedagógica do Senac, Carla Santos. Ao todo, 20 estudantes foram contemplados com o curso. Foram disponibilizadas dez vagas por turno, visando atender às exigências dos protocolos de segurança devido à pandemia do novo coronavírus.

O treinamento será ministrado pelo professor Rodrigo Nunes, também presente no início das aulas, na Carreta-Escola do Senac, localizada ao lado da Promotoria de Justiça de Santana. A capacitação, que tem carga horária de 196 horas/aulas, terá duração de dois meses e meio.

As vagas são ofertadas por meio de edital, atendendo aos critérios do programa de gratuidade do Senac, que disponibiliza vagas para pessoas carentes, com apoio do MP-AP na divulgação, principalmente nas áreas comprovadamente com jovens em situação de vulnerabilidade social e que tenham interesse em se qualificar.

“Nós estamos no sexto ano dessa parceria do MP-AP com o Senac, tendo como resultado a formação de mais de 250 alunos para o mercado de trabalho em vários municípios. Graças ao suporte da Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP, conseguimos o apoio logístico e operacional do curso, para promover a inclusão desses jovens como mão de obra qualificada no mercado”, pontuou José Villas Boas.

Após o encerramento do curso em Santana, o MP-AP e parceiros levarão a qualificação aos municípios de Itaubal e Cutias do Araguari.

