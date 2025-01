Governo do Amapá inicia pavimentação asfáltica de 18 quilômetros na Rodovia AP-070, em Macapá

Serviços estão concentrados no trecho popularmente conhecido como Ramal de Santa Luzia. Ação potencializa economia local por meio do melhor escoamento da produção agrícola.

Dando segmento ao Plano Estadual de mobilidade urbana, o Governo do Amapá iniciou uma nova frente de serviços com a pavimentação asfáltica de 18 quilômetros de extensão da Rodovia AP-070. A fase faz parte de uma tratativa da atual gestão, que além de complementar a extensão do percurso, beneficia as comunidades rurais e ribeirinhas da região do Pacuí.

A obra é realizada pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap). A primeira fase foi finalizada com a entrega de 65 quilômetros de asfalto do trecho que inicia em Santo Antônio da Pedreira, e finaliza em São Joaquim do Pacuí, o que proporciona mais segurança, mobilidade urbana e trafegabilidade, potencializando a economia local por meio do melhor escoamento da produção agrícola.

Os serviços estão concentrados no trecho popularmente conhecido como Ramal de Santa Luzia, que inicia depois de São Joaquim e segue até o final dos 100 quilômetros de extensão da AP-070, localizado em São Tomé do Pacuí.

Conforme o secretário de Estado de Transporte, Marcos Jucá, a iniciativa do Governo do Amapá atende uma demanda antiga dos moradores e beneficia mais 30 comunidades dessa região, que reivindicavam para que o asfalto chegasse ao limite total da rodovia que termina em São Tomé do Pacuí.

“O projeto de asfalto da Rodovia iria finalizar em São Joaquim, mas conseguimos incluir esse aditivo e regularizar todo o processo burocrático que impedia que o asfalto chegasse até São Tomé. Com a entrega desse 18 km teremos toda extensão de mais de 100 quilômetros da AP-070 totalmente pavimentada”, frisou o gestor da pasta.

Obras da AP-070

Desde o início da atual gestão, já foram iniciadas mais de 90% das obras prevista no Plano Rodoviário Estadual. Em janeiro de 2024, o Governo do Amapá entregou 65 quilômetros de asfalto previstos na primeira etapa.

Em 2023, foi concluída a pavimentação de 23 quilômetros na AP-070, garantindo um acesso mais digno aos moradores da Zona Rural de Macapá. Além do asfalto, a via recebeu serviços de terraplenagem e drenagem superficial e subterrânea. O trabalho avança com a construção de galerias, pontes, iluminação e sinalização na região.

Obras na AP-110

A AP-110, que liga a comunidade de São Joaquim do Pacuí, em Macapá, ao município de Cutias, também foi entregue para a população. A Rodovia, nomeada de Salomão Alcolumbre, possui 23 quilômetros de extensão e posiciona a região na rota do turismo e da economia local.

As obras nas Rodovias AP-070 e AP-110 integram a 2ª etapa do Plano Rodoviário Estadual, que conta com investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), articulados pelo senador Davi Alcolumbre, mais contrapartida do Governo do Estado.

