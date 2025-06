Estação Ecológica de Maracá-Jipioca celebra 44 anos com ações de educação ambiental no município de Amapá

Exposição sobre resíduos encontrados na unidade de conservação e distribuição de mudas marcaram a programação.

A Estação Ecológica de Maracá-Jipioca completou 44 anos de criação no último dia 2 de junho. Para celebrar essa importante trajetória de preservação ambiental, uma série de atividades educativas foi realizada no município de Amapá, com foco na conscientização da população local sobre a importância da conservação dos ecossistemas costeiros.

A programação envolveu as escolas municipais Maria Elizia e Maria do Céu Gonçalves Dias, além de espaços públicos, com exposições do lixo retirado da unidade de conservação. A iniciativa buscou sensibilizar a comunidade sobre o impacto da presença de resíduos sólidos em áreas protegidas e a urgência de mudanças nos hábitos de descarte e consumo.

Além disso, houve distribuição de mudas nativas, incentivando o plantio e o cuidado com o meio ambiente, especialmente entre as crianças e os jovens. As ações foram bem recebidas pela população e fortaleceram o diálogo entre a gestão da unidade e os moradores da região.

A Estação Ecológica de Maracá-Jipioca é uma das unidades de conservação federais mais relevantes do Amapá. Criada em 1981, ela protege um conjunto de manguezais, campos inundáveis, florestas de várzea e áreas costeiras com rica biodiversidade. A unidade tem como objetivo principal a preservação integral dos ecossistemas, sendo destinada prioritariamente à pesquisa científica e à educação ambiental.

A celebração dos 44 anos reforça o compromisso contínuo com a proteção ambiental e destaca o papel essencial das unidades de conservação na construção de um futuro sustentável para o estado e o país.

A gestão da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Alessandra Lameira

Agente Temporário Ambiental da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca

