Governo do Amapá envia equipe para garantir assistência a famílias afetadas por erosão do solo no arquipélago do Bailique, em Macapá

Medida também busca montar diagnóstico dos impactos provocados pelo agravamento do fenômeno natural.

Para garantir assistência integral das famílias da comunidade de Vila Progresso afetadas pela erosão do solo no arquipélago do Bailique, em Macapá, o Governo do Estado atua e monitora a situação para desenvolver um diagnóstico técnico-social com respostas imediatas e ações de médio e longo prazo.

Inicialmente, equipes de profissionais do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/AP), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) foram enviadas para definir uma força-tarefa interinstitucional baseada nas informações levantadas, e agir nas ocorrências dos impactos provocados pelo agravamento do fenômeno de erosão.

Durante o diagnóstico, a equipe designada também atua no mapeamento das áreas de risco iminente de outras comunidades que fazem parte do arquipélago.

Entre 2024 e o inicio deste ano, foram entregue cerca de 60 toneladas de alimentos no Bailique

Acompanhamento

Em março deste ano, graças a um monitoramento constante, o Governo do Amapá concluiu a entrega de mais de 60 toneladas de alimentos, 40 mil litros de água mineral e 1,5 milhão de água potável no arquipélago do Bailique para mais de 2,5 mil famílias em 57 comunidades, afetadas pela forte estiagem e salinização das águas na região.

Desde 2013, com o fechamento da embocadura do Rio Araguari, o curso das águas passou a seguir por valas abertas em áreas de antigas fazendas, intensificando a erosão na região. O avanço das águas afeta diretamente a população ribeirinha, com a destruição de casas, escolas, postos de saúde, passarelas e redes de energia elétrica.

Terras caídas

As terras caídas são um fenômeno natural de erosão das margens dos rios, causado pelo fluxo das águas e pelas fortes chuvas que transportam pedaços de solo deteriorados, resultando em deslizamentos.

