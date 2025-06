Semana do Meio Ambiente valoriza protagonismo dos povos da floresta na luta contra as mudanças climáticas

Reafirmar o protagonismo dos povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas na criação de soluções para manter a floresta em pé e enfrentar as mudanças climáticas é o principal objetivo da campanha “Quem vive a floresta, guia o caminho”. A iniciativa começará nesta quarta-feira, 4 de junho, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com uma série de atividades e eventos em Manaus e em comunidades do interior do Amazonas.

Coordenada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), a campanha integra a agenda de mobilizações da instituição rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). A proposta é dar visibilidade à importância da participação amazônica nos debates climáticos globais, valorizando os saberes, práticas e vozes dos povos das florestas e dos rios.

“A FAS realiza, todos os anos, diversas atividades para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente e destacar a urgência de unirmos esforços em defesa do nosso maior bem: a natureza. Este ano, teremos uma programação diversa e convidamos a todos para participarem e se engajarem”, afirma Valcléia Lima, superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS.

Eco Amazônia

De 5 a 7 de junho, das 10h às 22h, a FAS participa da “Semana do Meio Ambiente – Eco Amazônia”, promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema), com entrada gratuita no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista – Chapada.

Durante o evento, serão promovidas atividades de educação ambiental, como oficinas de desenho e pintura para crianças, além da apresentação de ferramentas lúdicas como o jogo de tabuleiro “Mude Pelo Clima” e o game virtual “Curupira na Amazônia”. Associações indígenas apoiadas pela FAS vão expor no evento. São elas: Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro – Numiã Kura (AMARN) e Associação das Mulheres Indígenas Sateré-Mawé (AMISM).

Outro destaque da campanha será a palestra “Turismo de Base Comunitária (TBC) na Amazônia”, a ser realizada na quinta-feira, dia 5 de junho, às 15h30, com entrada gratuita. Já na sexta-feira, dia 6, às 15h, será realizada uma roda de conversa com mulheres indígenas do projeto “Parentas que Fazem”, que fortalece organizações femininas voltadas à sociobioeconomia na região. No dia 7, a FAS participará do painel “Redes de valor sustentável em Unidades de Conservação Estaduais”, a partir das 13h30.

A realização da Eco Amazônia é do Governo do Amazonas, por meio da Sema, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Programa Floresta em Pé, fruto de cooperação financeira entre os governos da Alemanha e do Brasil, por meio do KfW Banco de Desenvolvimento, e implementado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

Programação no interior do Amazonas

A campanha inicia com a ação “Minha Voz pelo Meio Ambiente e Mapa da Sustentabilidade da Escola”, realizado em sete Núcleos de Educação e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (Nieds), espaços da FAS em comunidades. A iniciativa envolve estudantes, professores e lideranças locais em atividades educativas, como oficinas, rodas de conversa e a criação de um “mapa da sustentabilidade” com práticas e propostas de conservação ambiental elaboradas pelas próprias comunidades escolares.

Entre os dias 9 e 11 de junho, a campanha “Quem vive a floresta, guia o caminho” seguirá para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, no município de Itapiranga (a 339 km de Manaus). As ações começam com uma oficina sobre biodiversidade, voltada a 40 participantes, entre professores, lideranças comunitárias e moradores das comunidades de Jacarequara, Cesaréia, Livramento e São Francisco.

Na ocasião, será lançado o material pedagógico “Nossa Biodiversidade: Práticas de Ensino e Turismo de Base Comunitária”, que orienta educadores na promoção da educação ambiental e incentiva o turismo sustentável nos territórios. A cartilha faz parte do projeto “Uma parceria pela conservação da Amazônia: uma aliança entre natureza e criatividade”, que fomenta o desenvolvimento econômico sustentável e a valorização das populações tradicionais, realizado pela FAS com apoio da LVMH – Louis Vuitton Moët Hennessy.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Curtir isso: Curtir Carregando...