Prefeito emite nota de pesar pelo falecimento do pioneiro Jarbas Gato

Nota de pesar

Foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento de um dos pioneiros do nosso estado, o amigo Jarbas Ferreira Gato. Do interior do Pará, chegou ao Amapá em 1950 aos 18 anos e logo se empregou na Guarda Territorial. Mas sua vida mudou totalmente quando ganhou sozinho o prêmio da loteria e virou empresário da primeira frota de táxi de Macapá e pioneiro do transporte público coletivo.

Jarbas Gato foi vereador na década de 70, onde dedicou 20 anos de sua vida ao Parlamento municipal. Na década de 90 se tornou deputado constituinte. Apaixonado por futebol e carnaval, o botafoguense roxo não perdia um jogo do seu time do coração, esteve à frente da presidência do Amapá Clube e foi um dos fundadores do maior bloco de sujos da região Norte, a nossa querida “A Banda”.

Durante muito tempo transportou centenas de funcionários da extinta Icomi e Brumasa. Por isso, em vida, nós o homenageamos na reinauguração da Praça Veiga Cabral, em 2016. Ao longo dos seus 94 anos de vida, deu sua valorosa contribuição para o desenvolvimento do estado. Aqui ele fincou raízes, casou-se com Verônica Oliveira Gato (in memória) e teve sete filhos.

Estou consternado pela dor e externo votos de solidariedade aos familiares e amigos deste grande homem que agora se une ao Reino de Deus. Também decreto três dias de luto no município de Macapá.

Clécio Luís

Prefeito de Macapá