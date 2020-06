Renda Para Viver Melhor: pagamento para 4,2 mil famílias é confirmado para 17 de junho

O Governo do Amapá confirma para a próxima quarta-feira, 17, o pagamento do Programa Renda Para Viver Melhor referente ao mês de junho. O benefício, que está em dia, estará disponível durante o expediente bancário.

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Josenildo Abrantes, atualmente 4.235 famílias recebem o Renda Para Viver Melhor em todo o Estado. O gestor reforça a orientação para que as beneficiárias evitem aglomerações nos bancos e deem preferência ao uso do cartão na função débito, devido à pandemia de covid-19.

Fonte: Portal GEA

