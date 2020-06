Petrobras e Firjan apresentam nova metodologia de testes da covid-19

Segundo a Petrobras, o método é mais ágil e econômico

A Petrobras e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) SENAI disponibilizaram gratuitamente o protocolo de base científica para uma nova metodologia de testes em massa da Covid-19. Segundo a Petrobras, o método chamado de pooling multiplex, é mais ágil e econômico, porque pode avaliar várias pessoas, simultaneamente. Os laboratórios especializados no Brasil e no mundo que estiverem interessados podem obter a metodologia com o Instituto SENAI de Inovação em Química Verde.

“O protocolo do novo modelo de testes funciona como um guia de orientações reunindo todas as diretrizes e possíveis aplicações, além de validação técnica e científica necessárias para que laboratórios, empresas e instituições de ciência & tecnologia possam adotar o método”, informou a Petrobras.

Custos e eficiência

Para o gerente-executivo do Centro de Pesquisas da Petrobras, Juliano Dantas, a inovação está na metodologia de testes. “As amostras coletadas são testadas e combinadas em misturas de até oito pacientes por vez, em vez de apenas um, economizando tempo. Além disso, a modalidade permite economia no número de reagentes usados. Um reagente em lugar de três utilizados normalmente, gerando redução adicional de custo”, revelou.

Além disso, a nova metodologia permite reduzir a quantidade de análises dos testes do tipo RT-PCR, que são considerados padrão ouro para diagnóstico da covid-19, de três para apenas uma análise por amostra seja combinada ou não. Com isso, a intenção é aumentar a eficiência dos testes RT-PCR, com redução de custos na compra de insumos, e, ainda, otimizar o uso de laboratórios e as despesas operacionais.

A diminuição da quantidade de reagentes e de mão de obra pode resultar, dependendo das características da população, na ampliação em até 10 vezes a capacidade de testagem dos laboratórios. De acordo com a Petrobras, essa estratégia se mostra essencial para os programas de testagem em massa dos estados e municípios.

O líder do projeto na Petrobras, Rubens Akamine, destacou que no combate ao novo coronavírus (SARS CoV 2), um dos maiores problemas é a escassez de reagentes no mercado para análises das amostras, por ser um insumo muito caro e geralmente importado. “Com a nova metodologia de testes, faremos economia de reagentes, ampliando a capacidade de realização de testes na população. Com a estratégia em pool, você testa um grupo maior de pessoas com menos reagentes”, comentou.

Na metodologia de RT-PCR uma amostra precisa ser testada em três diferentes reações para validação dos resultados em um protocolo relativamente longo, já no pooling multiplex o processo é otimizado e envolve apenas uma reação, ou seja uma análise.

Na visão do pesquisador do Instituto SENAI de Inovação em Química Verde, Sergio Kuriyama, essa metodologia é um divisor de águas no combate à covid-19 no Brasil. “Esse método tem potencial não só para tornar viáveis os testes em massa, como também poderá subsidiar a tomada de decisão em relação a medidas como lockdown (bloqueio total) ou redução do isolamento social”, destacou.

Conforme a Petrobras, esse projeto é mais uma iniciativa da sua Equipe Científica de Resposta que tem desenvolvido soluções rápidas e viáveis para ajudar a sociedade no enfrentamento à pandemia, em conjunto com empresas, universidades e instituições de ciência & tecnologia.

EBC

