WhatsApp: Usuários podem fazer ligação em grupo com até 32 pessoas

A novidade faz parte de uma das recentes atualizações do aplicativo para Android e iOS.

Ester Farias

O WhatsApp permite que os usuários façam ligação de voz em um grupo com no máximo 32 integrantes. A novidade faz parte de uma das recentes atualizações do aplicativo para Android e iOS.

Veja como ligar para os seus amigos de grupo de uma só vez a seguir:

Abra o WhatsApp;

Entre na conversa de um grupo;

Na parte superior esquerda, toque no ícone de um telefone;

Selecione os contatos que você deseja adicionar à chamada. Só são possíveis selecionar os contatos salvos na sua agenda;

Toque em “Chamada de voz” (ícone de telefone) para iniciar a ligação.

Pronto!



Não estou conseguindo fazer uma ligação com até 32 pessoa

A possibilidade foi liberdade neste mês de abril, diante disso, caso não ainda consiga realizar o procedimento, verifique em sua loja de aplicativos se não há uma atualização disponível para o WhatsApp.

É possível que a versão do mensageiro não seja a mais recente. No entanto, caso não consiga atualizar o WhatsApp de primeira, saiba que é permitido realizar ligações de voz com até oito pessoas.

Posso ligar para 32 pessoas pela aba Chamadas?

Sim. O procedimento pode ser realizado através da aba “Chamadas”. Na prática, basta selecionar “Nova chamada” e depois “Nova chamada em grupo”. Para finalizar, indique os contatos que deseja fazer ligação em grupo no WhatsApp.

Veja mais no site Notícias Concursos

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...