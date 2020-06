Quase 80% dos brasileiros acreditam que home office ajuda a reduzir a poluição

Redução de horas no trânsito foi fator preponderante para entrevistados defenderem modalidade em estudo

Para a maioria dos 2.250 trabalhadores remotos entrevistados em uma pesquisa global, trabalhar de casa ajuda a reduzir a emissão de poluentes, reduzindo o impacto ambiental que produzem. No Brasil, este é o principal benefício para 77,6% dos trabalhadores consultados.

Segunda pesquisa conduzida a pedido do GoTo by LogMeIn, os trabalhadores de escritório brasileiros gastam, em média, 50,32 horas por dia no trânsito até o trabalho. A maioria deles, de carro (66,67%) ou transporte público (27,11%), o que faz com que grande parte dos brasileiros (88,4%) digam estar frequentemente preocupados em relação ao impacto ambiental que causam durante o deslocamento para o trabalho. Quase a metade deles (49,2%) ainda dizem se sentir culpados por conta disso.

Veja também:

Cadastro para o Auxílio Emergencial pode ser feito nas agências dos Correios

Bioparque da Amazônia recebe novos moradores neste período de pandemia

Amapá tem 15.166 casos confirmados, 10.700 em análise laboratorial, 7.095 pessoas recuperadas e 303 óbitos

Além de ajudar no meio ambiente, a pesquisa revela que o trabalho remoto também é solução para diversos outros desafios do dia a dia dos brasileiros, incluindo: a possibilidade de adotar uma agenda mais flexível (76,8%); economia de dinheiro com transporte e cuidados das crianças (44%); melhor qualidade de vida e felicidade (54%); e, até, aumento na produtividade (56,8%).

Veja mais no site CIO

Curtir isso: Curtir Carregando...