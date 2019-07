Astrônomos desvendam “canibalismo cósmico” que deu origem à Via Láctea

Pesquisa comprovou que nossa galáxia “engoliu” outra menor há 10 bilhões de anos

Há 13 bilhões de anos, o universo era muito diferente do nosso universo de hoje. Naquela época, as estrelas estavam se formando em um ritmo muito rápido, criando as primeiras galáxias anãs, que se fundiram e se transformaram em galáxias massivas, como a nossa.

Contudo, a cadeia exata de eventos que produziram a Via Láctea, a galáxia da qual nosso Sistema Solar faz parte, ainda não havia sido desvendada.

Cientistas do Instituto de Astrofísica de Canárias conseguiram criar uma representação dos estágios iniciais da Via Láctea ao medir posições, brilho e distância de milhões de estrelas da nossa galáxia. “Analisamos esses dados e o comparamos com modelos teóricos, os dividindo entre vários componentes da galáxia, como o halo, uma estrutura esférica que circunda galáxias espirais, e o “disco”, que são as estrelas que foram o disco da galáxia”, explica Carme Gallart, autora principal da pesquisa.

