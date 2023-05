Serasa realiza ação especial para aposentados e pensionistas quitarem dívidas com 13º antecipado

· Pesquisa da Serasa revela que 37% dos aposentados e pensionistas do INSS têm intenção de utilizar antecipação do 13º salário para pagar dívidas;

· Mais de 15 milhões de ofertas com descontos de até 99% estão disponíveis para a população com mais de 60 anos;

· Restituição do Imposto de Renda também tem primeiro lote programado para 31 de maio, priorizando a ordem de pagamento para idosos com 80 anos ou mais, idosos com 60 anos e pessoas com deficiência ou doenças graves;

· Número de inadimplentes com mais de 60 anos aumentou 33% em cinco anos;

· No Amapá, do total de pessoas inadimplentes no mês de abril, 13,9% estão na faixa etária acima dos 60 anos.

Com a antecipação do 13º Salário para aposentados e pensionistas do INSS, a Serasa lança uma ação especial para ajudar brasileiros com mais de 60 anos a quitarem suas dívidas. De acordo com pesquisa realizada pela empresa, limpar o nome com o dinheiro antecipado aparece como a principal intenção de uso do pagamento para essa faixa de consumidores.

Ao ouvir 1754 pessoas com mais de 60 anos, entre os dias 18 e 23 de maio, a pesquisa revela que quatro a cada 10 brasileiros dessa faixa etária desejam utilizar a antecipação desse pagamento para negociar dívidas e 24% planeja usar o dinheiro para cuidar da saúde.

Em um movimento para conter a alta da inadimplência e auxiliar essa fatia da população, mais de 15 milhões de dívidas estão disponíveis para negociação na plataforma Serasa Limpa Nome. São 500 empresas parceiras de diversos segmentos como bancos, varejo, telefonia, utilities (água, luz e gás) entre outros, disponibilizam ofertas que podem chegar a 99% de desconto e condições de parcelamento estendido para mais de 25 milhões de brasileiros nesta faixa etária.

Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, explica que esse momento pode ser adequado para quitar pendências com descontos especiais. “Além da antecipação do 13º, outra quantia extra que pode ser considerada é a restituição do primeiro lote do Imposto de Renda. Buscando meios para organizar as finanças, os aposentados e pensionistas do INSS podem aproveitar os pagamentos para limpar o nome e retomar a vida financeira”.

Inadimplência aumenta entre população acima dos 60 anos

Segundo o Mapa de Inadimplência e Negociações da Serasa, o mês de abril registrou 71,4 milhões de brasileiros inadimplentes, um crescimento de 732 mil novos endividados em relação ao mês anterior. Do total, 17,7% são consumidores acima de 60 anos.

Comparando apenas os últimos cinco meses de abril, desde 2019, o número de pessoas negativadas acima de 60 anos cresce 33%, um aumento significativo em relação às outras faixas etárias no período. A segunda maior variação aparece na faixa de 46 a 60 anos, que cresce 14,4%. Em números absolutos, o país ganhou mais 3,4 milhões de inadimplentes com mais de 60 anos quando se compara o mês de abril de 2019 com abril de 2023.

No Amapá, no mês de abril foi registrado 324.901 mil pessoas inadimplentes. Desse total, 15,5 % tem até 25 anos, 36.7% possuem entre 26 e 40 anos, 33,9% estão na faixa etária de 41 e 60 anos e 13,9% estão acima dos 60 anos.

“Em geral, nota-se um aumento na proporção de pessoas idosas em relação à população total e, por consequência, um número absoluto maior de pessoas mais velhas em qualquer tipo de situação, inclusive de inadimplência”, analisa Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian. “Ao mesmo tempo, em um cenário de mudanças nos padrões de consumo e aumento dos custos de vida, relacionados a saúde e cuidados médicos, por exemplo, essa população pode ter dificuldade em acompanhar os gastos e gerenciar suas finanças”.

Diferente das outras faixas etárias, as utilities (contas básicas de água, luz e gás) representam o principal segmento das dívidas, contabilizando 39,7% do total entre pessoas com mais de 60 anos. Na nova atualização do Mapa, o valor médio da dívida para esse público está, atualmente, em R$ 4.360.

Além disso, o acesso ao crédito também pode ser um fator que leva a esse crescimento, já que, nos últimos anos, tem havido um aumento na disponibilidade de crédito e serviços financeiros para idosos. “Com essa população mais ativa no mercado e com modalidades de empréstimo disponíveis, eles passam a ter acesso ao crédito com mais facilidade e, se não associado a organização e educação financeira, pode sofrer maior risco de inadimplência”, reforça Rabi. “Se um idoso está utilizando crédito consignado, sua renda mensal cai ainda mais e ele pode acabar ficando sem recursos para quitar outras dívidas como as contas básicas (água, luz, telefone), por exemplo”.

Aproveitando a antecipação do 13º e outros pagamentos, como a restituição do Imposto de Renda, os consumidores podem conferir as ofertas disponíveis na Plataforma Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais para estimular a quitação das dívidas. Para consultar, acesse os canais oficiais da empresa:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp 11 99575–2096

Veja como renegociar pelos canais da Serasa:

· Aplicativo: https://youtu.be/too-JJ_6OCw

· Site: https://youtu.be/nLJrUpyDkSM

· WhatsApp: https://www.youtube.com/watch?v=DVyx1QY5xD0

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais.

Para mais informações: www.serasa.com.br.

