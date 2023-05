Aumento dos casos de doenças infecciosas e parasitárias em bovinos exigem atenção redobrada dos pecuaristas

Considerada potencial causa de queda na produtividade, a dictiocaulose é uma afecção respiratória causada por helmintos do gênero Dictyocaulus que pode acometer bovinos de todas as idades. ” Embora os animais jovens sejam os mais frequentemente acometidos, esse verme pode parasitar também os animais adultos”, alerta o médico-veterinário Fernando Santos, Gerente de Vendas de Grandes Animais da Syntec do Brasil.

O veterinário explica que a “pele” dos vermes tem pequenos espinhos, que arranham a parede dos órgãos internos dos bovinos, resultando em inflamação. “Nos casos crônicos, os animais acometidos apresentam tosse frequente e emagrecimento lento, sem causas evidentes. Nos casos agudos, ocorre edema e enfisema pulmonar, com secreção nasal, tosse úmida e dificuldade para respirar. Essa quebra de resistência local favorece o surgimento de bactérias que complicam muito a bronquiopneumonia, por exemplo.”

Segundo o especialista, “o principal meio de disseminação das formas infectantes do Dictyocaulus é por meio dos pastos com alta lotação de animais. O controle desta parasitose envolve o manejo racional dos pastos da propriedade, o que inclui alojamentos dos animais nas áreas mais altas ou de maior índice de umidade. Deve-se também evitar que animais de outras faixas etárias utilizem os pastos designados para a criação de animais jovens.”

Para auxiliar os pecuaristas na proteção dos bovinos contra os parasitas, a Syntec do Brasil desenvolveu Alnor 10%, antiparasitário oral de amplo espectro de ação, à base de Albendazol, indicado para o tratamento das principais parasitoses que afetam bovinos e ovinos. É eficaz no combate e prevenção das formas adultas, larvares e ovais de vermes redondos gastrointestinais, como nematoides, além de combater vermes chatos cestoides (Taenia), parasitoses pulmonares (causadas por Dyctiocaulus viviparus e D. filaria) e parasitoses hepáticas (causadas pelas formas adultas da Fasciola hepatica e F. gigantica).

Sobre a Syntec – A Syntec é uma indústria de produtos para saúde animal 100% brasileira com 18 anos de história e foco em medicamentos e suplementos veterinários de alta complexidade. Seu portfólio é amplo, incluindo terapêuticos, especialidades, produtos para higiene e saúde, suplementos e, agora, vacinas animais. Para mais informações acesse: www.syntec.com.br

