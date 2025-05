Amapá é o primeiro estado do país a disponibilizar celulares e Internet em viaturas para agilizar atendimentos

Foram entregues ao Ciodes 75 celulares conectados diretamente à Sistema Nacional pelo governador Clécio Luís na segunda-feira, 26.

Viaturas das forças de segurança do Amapá passam a ter redundância na comunicação em tempo real com o Centro de Operações de Defesa Social (Ciodes) com a disponibilidade de 75 celulares conectados ao Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp+). A iniciativa do Governo do Estado permite consultas em banco de dados e agilidade no atendimento de ocorrências, com o contato imediato entre equipes em ronda e a base.

Os aparelhos entregues pelo governador Clécio Luís nesta segunda-feira, 26, e o anúncio de disponibilidade de Internet nos veículos fazem parte do programa “Amapá Mais Seguro”, que desde o início da gestão promove a integração das polícias no âmbito estadual e federal, além de avanços em tecnologia, inteligência e os maiores chamamentos de novos agentes na história do estado.

“É um celular de excelente qualidade e com muito mais facilidade de manipulação. Somos o primeiro estado a colocar essa tecnologia embarcada dentro das nossas viaturas. Agora, além do policial, do armamento, dos rádios digitais, comunicadores, todas as viaturas terão a internet disponível para operar esse sistema que vai revolucionar a abordagem, a chamada, tempo de chegada e a localização”, explicou o governador Clécio Luís durante a entrega.

O sistema funciona semelhante aos dispositivos vistos em viaturas norte-americanas, como notebooks e tablets, onde o policial pode verificar antecedentes criminais de pessoas, consultar veículos e informar ocorrência em andamento de forma imediata, com tecnologia de ponta e conexão rápida à Internet. A novidade permite que o agente de segurança tenha um aparelho exclusivo para o atendimento das ocorrências, sem a necessidade de usar seu celular pessoal.

Os aparelhos são muito mais avançados que os sistemas PABX, onde é necessário a presença de um agente fixo em uma sala central para atendimento dos canais de emergência, como o 190 e o 193. Os dispositivos são somados aos 800 rádios digitais (entre portáteis, móveis e fixos), que já foram entregues à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), garantindo uma comunicação mais eficiente, com menor propensão a falhas.

Agência de Notícias do Amapá

