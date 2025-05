Com criatividade das quebradas, Amapá abre inscrições para maior vitrine de negócios de favela do mundo

Etapa estadual da Expo Favel Innovation 2025 ocorre 15 e 16 de agosto, em Macapá

“O futuro já nasce na favela e agora é hora de colocá-lo no palco!” Essa é a chamada que ecoa pelas pontes, baixadas e bairros periféricos do Amapá com o anúncio oficial da Expo Favela Innovation Amapá 2025, a maior vitrine de negócios de favela do mundo, que acontecerá, em Macapá, nos dias 15 e 16 de agosto, no Sebrae Amapá.

O evento, promovido pela Central Única das Favelas Amapá (Cufa-AP), está com inscrições abertas até 15 de julho através do site oficial www.expofavela.com.br. A iniciativa busca descobrir, fortalecer e conectar pequenos empreendedores das favelas com grandes oportunidades do mercado — inclusive para quem ainda está apenas com uma boa ideia na cabeça e o sonho no coração.

Tem negócios, network, inovação, cinema, shows, literatura, empreendedorismo e muito mais em um só espaço. Mais que um evento, a Expo Favela é uma ponte que faz uma conexão direta entre a favela e o asfalto; unindo territórios periféricos a grandes centros da economia. E quem garante isso é a Escola de Negócios da Favelas (ENF), braço da Cufa nacional, responsável por capacitar e orientar os empreendedores selecionados, abrindo caminhos para que suas ideias prosperem e ganhem força frente a investidores anjos e mentores de peso.

Rumo ao topo – da beira para o centro

Os negócios pré-selecionados pela comissão técnica da ENF disputarão a chance de representar o Amapá na etapa nacional da Expo Favela Brasil, em dezembro, em São Paulo, concorrendo ao prêmio de R$ 100 mil em dinheiro — um impulso e tanto para escalar um sonho nascido no beco ou no quintal de casa.

E o Amapá não chega como estreante. Pelo contrário. O estado tem feito história. Nos dois últimos anos, esteve entre os finalistas da disputa nacional, com destaque para os empreendimentos Mazodan e Nuon — respectivamente, campeã de 2023 e vice de 2024. Dois negócios que nasceram do barro, mas provaram que têm cabeça nas nuvens e pés firmes no propósito.

“Esse é o momento de mostrar a força da periferia, dos nossos criadores que estão transformando dor em inovação e ideias em soluções. O Amapá tem talento, tem garra e vai mais uma vez brilhar no cenário nacional”, afirma Alzira Nogueira, presidente da Cufa Amapá.

Inovação periférica é potência

A Expo Favela Innovation não é apenas uma feira. É uma vitrine viva de talentos e soluções criadas dentro das favelas, unindo conhecimento empírico à criatividade que só a vivência da periferia pode ensinar. “É onde o asfalto escuta a favela e investe nela”, reforça Alzira.

Portanto, se você tem um negócio, um projeto ou até mesmo uma ideia inovadora, o seu lugar é aqui. Essa é a chance de ser visto, ouvido e apoiado. Inscreva-se até 15 de julho e seja parte dessa revolução.

Porque quando a favela sonha junto, ninguém segura o progresso.

Para mais informações e inscrições, acesse: www.expofavela.com.br.

Júnior Nery – Ascom/Cufa Amapá

(96) 98127-1559

