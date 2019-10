Emagreça com saúde: oito razões para colocar a abóbora em sua alimentação

Esse legume traz vários benefícios para saúde e todas as suas partes podem ser aproveitadas na cozinha

Quer começar a semana com o “pé direito”? Você precisa melhorar seus hábitos alimentares. A abóbora – seja ela moranga, seca, abobrinha ou japonesa – pode ser uma aliada da vida saudável. Esse legume traz vários benefícios para saúde e todas as suas partes podem ser aproveitadas na cozinha.

O site Mundo Boa Forma preparou uma lista com x benefícios de consumir abóbora. Confira:

1- Melhora a visão e a saúde dos olhos: a abóbora é rica em betacaroteno, substância que se transforma em vitamina A – antioxidante que atua na manutenção da integridade da pele e das mucosas e na qualidade da visão.

Segundo o National Institutes of Health, o consumo frequente de abóbora é capaz de desacelerar algumas doenças degenerativas dos olhos que levam a cegueira.

2- Atua na perda de peso: segundo o especialista em nutrição Jonny Bowden, a abóbora é um alimento ideal para quem precisa perder peso por conter poucas calorias e ser rica em fibras. Além disso, o vegetal aumenta a saciedade e prolonga o processo de digestão – o que faz a pessoa comer menos.

O maior segredo para abóbora ajudar na perda de peso são as substituições. Invés de comer um pedaço de torta de chocolate preferir um copo de purê de abóbora com canela de sobremesa é um exemplo disso.

3- Melhora o sistema imunológico: a abóbora é rica em vitaminas, minerais, carboidratos fibras. A combinação do betacaroteno e vitamina C reforçam o sistema imunológico.

4- Previne doenças coronárias: o vegetal é rico em substâncias que dão suporte a saúde do coração (vitaminas A e C, as fibras, o magnésio e o potássio). A abóbora também contribui para o relaxamento dos vasos sanguíneos e na prevenção do acúmulo de gordura das suas paredes, evitando eventuais obstruções e a aterosclerose.

