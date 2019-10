Facebook lança nova interface e modo escuro para navegadores

A atualização está chegando aos poucos para os usuários

Luiz Nogueira

Durante a F8 2019, a conferência anual do Facebook para anunciar suas novidades, a empresa prometeu uma reformulação de seus aplicativos e site. O aplicativo para Android começou a receber uma nova interface quase imediatamente, mas a mudança prometida para o site de navegador foi atrasada em alguns meses.

Agora, ela parece estar prestes a ser lançada e, junto dessa atualização, está presente uma nova opção que adiciona um modo escuro ao site. Nos últimos dias, alguns usuários da rede social têm relatado que receberam uma notificação para experimentar a nova interface do Facebook.

Depois de aceitarem, eles são questionados se preferem um layout branco ou escuro. A opção também fica disponível dentro da aba de configurações rápidas, localizadas no canto superior direito. Os usuários podem alternar entre os modos a qualquer momento.

Alguns usuários ainda não estão satisfeitos com o novo design, mesmo com a adição do novo modo escuro.

Outros ainda apontam que há problemas de visualização de alguns textos quando se usa o modo escuro. Mas isso acaba sendo bastante comum quando um recurso ainda está em fase de implementação. Esse problema deve ser resolvido pela rede social em breve.

Veja mais no Olhar Digital

Curtir isso: Curtir Carregando...