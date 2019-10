Bioparque da Amazônia: abrigos de ônibus e sinalização estão sendo revitalizados ao longo da JK

Após 20 anos fechado, o antigo Parque Zoobotânico de Macapá, agora chamado Bioparque da Amazônia, será reaberto ao público no próximo sábado, 26. A expectativa é que o espaço sirva não apenas para visitas, como também para estudos e prática de ecoesportes. Todas as melhorias na área interna estão prontas. Agora, estão em fase de execução os serviços na área externa.

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) começou uma série de ações na rodovia JK, principalmente no perímetro de acesso ao Bioparque da Amazônia. Os abrigos de ônibus ao longo da estrada estão sendo revitalizados para melhor acomodar os passageiros. A intenção é contemplar todos os pontos, desde o início do bairro Universidade até o distrito de Fazendinha.

As paradas próximas ao Bioparque receberão pintura personalizada. Outro serviço é a implantação de uma faixa elevada em frente ao parque, para facilitar a travessia dos pedestres. Além das placas de sinalização pela extensão da JK.

“Solicitamos à Secretaria de Estado dos Transportes, a Setrap, que implante a sinalização de redução de velocidade na JK. Queremos, com isso, proporcionar todas as melhorias como conforto e segurança, para atender aos anseios das famílias que moram nas comunidades dali, como Chefe Clodoaldo, Murici e Vale Verde, e aos visitantes que, a partir da inauguração do Bioparque, passarão a frequentar o local para prestigiar esse espaço tão bonito e tão esperado pela população”, diz o diretor-presidente da CTMac, André Lima.

Cléia Andrade

