Unifap oferece curso preparatório em redação para o Enem 2024

Projeto de extensão “Escrevendo para o Enem e para a vida” busca capacitar alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio.

Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso de extensão “Escrevendo para o Enem e para a vida”, ofertado pela Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições vão até o dia 12 de outubro de 2024, pelo formulário eletrônico https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf14bKrRq-pHMWc9qgngZWaen9RhIzbAJFBy_iazMyoAzfIuw/viewform

O projeto é coordenado pelo grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos e Pesquisas interdisciplinares em Linguística Aplicada (Nepla)”, em parceria com o curso de Letras Português/Francês e o programa de pós-graduação em Letras (PPGLet).

Estão sendo ofertadas 60 vagas de imediato: 40 para alunos que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio e 20 para aqueles que já concluíram seu período estudantil e irão realizar a prova do Enem 2024.

As aulas serão presenciais e ocorrerão do dia 15 de outubro a 1º de novembro no Departamento de Letras e Artes (Depla), localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). As aulas serão ministradas às terças e sextas-feiras, das 14h30 até às 16h, pelos professores Rosivaldo Gomes, Henan Nery e Eloiny Nóbrega.

Serviço

Inscrições para o curso de extensão Escrevendo para o Enem e para a vida

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 12 de outubro de 2024, pelo formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf14bKrRq-pHMWc9qgngZWaen9RhIzbAJFBy_iazMyoAzfIuw/viewform.

*Texto: Ana Carolina Brazão (Assesp/Unifap)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...