Clécio assina termo de compromisso com movimentos culturais e sociais 

Clécio assinou um termo de compromisso com representantes da capoeira, hip hop, artesanato, quadra junina, Marabaixo, religiões de matrizes africanas e comunidades quilombolas. O documento apresenta estratégias que propõem políticas públicas voltadas para cada segmento. Segundo Clécio, a principal é o fomento de todas as manifestações culturais.

“O termo de compromisso faz com que a gente tenha esse olhar para trabalhar junto com eles. Hoje a melhor maneira de fazer isso é através de editais que possam chamá-los para fazer incentivo e fomento para que possam continuar fazendo seu papel coletivo”. Afirmou, Clécio.

Para o candidato, ainda como parte da valorização de todos os segmentos, é necessário concluir o processo do marco regulatório, concluir o sistema estadual de cultura com todas as ferramentas do conselho, da legislação e do fundo. Pois é ele que vai chegar na ponta, onde estão os projetos sociais.

“Os movimentos culturais e sociais, com seus projetos junto as comunidades têm um papel importantíssimo, chegando muitas vezes onde o poder público não chega. Que é tirar crianças e jovens da situação de rua e da criminalidade”. Afirmou, Clécio, durante o evento.

“Ao lado do Clécio, a gente sempre se sente em casa. Porque ele sempre está próximo do artista e isso faz a diferença. Desde quando estava na prefeitura, Clécio já valorizava a cultura. Aliás, é o único gestor que tem esse olhar. Por isso, nós queremos Clécio para governar o Amapá”. Destacou, J.Márcio, representante do segmento Artes Visuais.

Assessoria de Comunicação – Clécio 77

