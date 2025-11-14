O SENAI Amapá e a startup Mazodan lançarão, nesta sexta-feira (14), a primeira argamassa polimérica da Amazônia. O material será apresentado durante o evento Construindo Realidades e mostrará os resultados das iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) promovidas pela instituição, em parceria com o SENAI Cimatec. A atividade acontecerá na sede do SENAI Amapá, às 16h.

A argamassa polimérica transforma rejeitos de sedimentos suspensos do Rio Amazonas em insumos minerais utilizados como base na formulação do produto. O material combina tecnologia, praticidade e alto desempenho, oferecendo maior eficiência, redução de desperdícios e resultados superiores para o setor da construção civil.

Além disso, o produto contribui para a redução da sedimentação do Rio Amazonas, auxiliando na preservação dos ecossistemas aquáticos e promovendo o uso responsável dos recursos naturais. A produção também reduz o impacto ambiental da construção civil, ao empregar resíduos que antes seriam descartados, favorecendo a economia circular, o aproveitamento sustentável de matérias-primas e o desenvolvimento regional com menor pegada ecológica.

A Mazodan venceu a 2ª edição Programa Startup Indústria, promovido pelo SENAI Amapá, e recebeu um aporte de R$ $40 mil para investimentos em pesquisas. E antes do lançamento, a startup também ganhou a Expo Favela 2023 e concorreu ao The Earthshot Prize 2025.

Serviço

SENAI Amapá e Mazodan lançam argamassa polimérica feita a partir de sedimentos suspensos do Rio Amazonas

Data: sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Hora: 16h

Local: SENAI Amapá, na Av. Pe Julio Maria Lombaerd, 2000, Santa Rita

Sugestão de entrevistado

Denerson Carvalho – coordenador do Serviço de Tecnologia e Inovação do SENAI Amapá

Michael Carvalho – CEO da Mazodan

Nilson Amorin – Pesquisador do SENAI Cimatec

Atendimento à imprensa

Ewerton França – 96 98409-0639

