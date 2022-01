Vacinação contra Covid-19 segue regularmente neste sábado (29)

Adolescentes e adultos poderão se vacinar em drive-thru, shoppings e faculdades.

Em busca do aumento na imunização da sociedade de Macapá, a Prefeitura segue, constantemente, nos atendimentos vacinais neste sábado (29). É indispensável que o cidadão esteja portando documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e laudo médico, caso apresente algum tipo de comorbidade.

O imunizante continua disponível para adolescentes de 12 a 17 anos e o público geral acima dos 18 anos, ambos com e sem comorbidades. Também podem se vacinar pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. Neste dia também será ofertada a segunda e terceira dose dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac e a dose de reforço da Janssen.

Veja os locais

Drive-thru Praça Floriano Peixoto

Drive-thru Zerão

Drive-thru Curiaú

Amapá Garden Shopping

Macapá Shopping

Faculdade FAMAP

Faculdade Estácio Seama

Horário de funcionamento: das 9h às 15h.

Público

1ª Dose

Para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

Para o público em geral com 18 anos +

2ª Dose

De Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias

De Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas

De CoronaVac para quem está no período de recebimento

3ª Dose

Para público em geral de 18 anos+

Para pessoas imunossuprimidas

Reforço Janssen

Para quem recebeu a 1ª dose da vacina Janssen.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação. Para pessoas com comorbidade, é necessário também o laudo que comprove a condição.

O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª dose do imunizante, deverão ter a indicação da 2ª dose da vacina.

Além do imunizante contra a Covid-19, os pontos também oferecem a vacina Tríplice Viral.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...