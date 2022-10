Covid-19: confira os pontos de vacinação desta sexta-feira (7), em Macapá

Imunizantes são disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pontos extras.

A Prefeitura de Macapá oferta nesta sexta-feira (7), o imunizante contra a Covid-19 para crianças, adolescentes e adultos. Todos os públicos poderão iniciar ou dar continuidade ao ciclo de imunização. As vacinas são disponibilizadas diariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pontos extras.

Público:

Crianças de 3 a 11 anos

Adolescentes de 12 a 17 anos

Público geral acima dos 18 anos

Profissionais de saúde

Imunossuprimidos

Gestantes, puérperas e lactantes imunossuprimidas

Locais:

A vacinação acontecerá nas UBSs Coração, Álvaro Corrêa, Rosa Moita, Brasil Novo, Pacoval, Perpétuo Socorro, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Padre Raul Matte, Congós, Macapaba, Pedrinhas, Curiaú, Marabaixo, Rubim Aronovitch, Leozildo Fontoura, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Pantanal e Fazendinha, que funcionarão das 8h às 17h.

Público atendido nesses locais:

1ª Dose

Para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

Para o público em geral com 18 anos +

Para crianças de 5 a 11 anos

2ª Dose

De Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias

De Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas

De CoronaVac para quem está no período de recebimento

Para o público infantil que estiver no período de recebimento.

3ª Dose

Para público em geral de 12 anos+

4ª Dose

Reforço para pessoas imunossuprimidas

Gestantes, puérperas e lactantes imunossuprimidas

Profissionais da saúde

Pessoas com 40 anos +



A vacina está disponível em todos os locais e horários que atendem o público adulto. O prazo de intervalo da 3ª para a 4ª dose é de quatro meses.

Janssen

A UBS Cidade Nova está ofertando a dose de reforço da vacina Janssen, destinada aos profissionais da saúde e pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomado a primeira dose. O imunizante é em dose única, sendo complementado seu esquema vacinal com doses de reforço. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, pode ser feito da seguinte forma:

1ª dose de reforço: pode ser de qualquer outro imunizante, a exemplo de AstraZenneca, Pfizer e a própria Janssen. O intervalo é de 2 meses entre a dose única e o reforço.

pode ser de qualquer outro imunizante, a exemplo de AstraZenneca, Pfizer e a própria Janssen. O intervalo é de 2 meses entre a dose única e o reforço. 2ª dose de reforço: pode ser de qualquer outro imunizante, a exemplo de AstraZenneca, Pfizer e a própria Janssen. O intervalo entre a dose do 1º reforço e a do 2º é de quatro meses.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais de um documento oficial com foto e carteira de vacinação. Para pessoas com comorbidade, é necessário também o laudo que comprove a condição. O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª e 4ª dose do imunizante, deverão ter a indicação da 2ª e 3ª dose da vacina, respectivamente.

Outras vacinas

Os pontos de imunização também vacinarão contra influenza, que é direcionada às pessoas acima de 60 anos, sarampo e demais imunizantes de rotina, que é feita por livre demanda. Além disso, a Prefeitura também oferta a vacina contra meningite meningocócica, que é direcionada aos profissionais de saúde e as crianças entre 5 e 10 anos.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

