Acaba limite diário de utilização do benefício da meia-passagem

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) anunciou o fim do limite diário de utilização do benefício da meia-passagem. A medida foi tomada em conjunto com a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá e atendeu uma reivindicação de acadêmicos da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Fica mantido, no entanto, o limite mensal de 104 passes escolares, atualmente em vigor.

A medida começa a valer na segunda-feira, 27, e beneficia os estudantes tanto das linhas urbanas (Macapá) quanto metropolitanas (Santana e Mazagão).

De acordo com Renivaldo Costa, porta-voz do Setap, desde a implantação do Sigom Vision reduziram drasticamente as fraudes de uso indevido, quando um mesmo cartão chegava a ser utilizado por até três pessoas, ao longo do dia. Com a biometria facial, os cartões detectados em poder de terceiros são bloqueados. “Ou seja, o estudante que empresta seu cartão a outra pessoa, assume o risco de perder o benefício, que é pessoal e intransferível”, explica.

Ascom/Setap