Tipos de saladas: Cruas, verdes, salada de frutas e cozidas

Perguntas e respostas sobre tipos de saladas. Dicas de saladas cruas? Dicas de saladas verdes? Dicas de saladas de legumes cozidos? Dicas de saladas com frutas? Dicas de saladas para acompanhar o churrasco?

Saladas são ótimas opções de alimentação. Indicadas para todas as pessoas, pois são leves, ricas em nutrientes e proporcionam excelente fonte de vitaminas e outras propriedades que nosso corpo precisa para se manter.

Há vários tipos de saladas e a imaginação pode ser usada para compor muitas variações. Veja abaixo as diversas opções que temos:

Saladas cruas

1) Salada crua de tomate, alface, cebola, repolho e cenoura:

Ingredientes:

1 folha grande de alface cortada em tiras;

½ tomate médio cortado em rodelas;

1 folha de repolho roxo cortada em tiras;

¼ de cebola média picada;

1 cenoura pequena ralada;

Sal a gosto;

1 colher de sopa de orégano.

Modo de preparo:

Lavar bem e juntar todos os vegetais em uma tigela.

Misturar tudo e temperar com o sal e o orégano e servir-se. Bom apetite!

2) Salada crua colorida:

Ingredientes:

5 folhas pequenas de alface picadas;

1/3 de xícara de rúcula;

40 g de ricota;

4 unidades de tomate-cereja;

¼ de xícara de beterraba picada;

3 colheres de sopa de cenoura ralada;

Sal a gosto;

½ colher de sopa de azeite de oliva extravirgem.

Modo de preparo:

Higienizar os vegetais. Colocar todos eles dentro de uma saladeira, junto com a ricota e mexer bem;

Temperar com o sal e o azeite e servir-se.

Saladas verdes

1) Salada de folhas verdes com molho de mexerica:

Ingredientes:

4 xícaras (chá) de folhas variadas de sua preferência (alface, agrião, escarola)

3/4 xícaras (chá) de água

2 colheres (sopa) de maionese

1 unidade de tangerina

1/2 xícara (chá) de queijo de minas (ou branco) fresco em cubos

1 xícara (chá) de tomate cereja cortado ao meio

sal a gosto.

Modo de preparo:

Lave bem as folhas e disponha-as sobre um pano de prato e reserve.

Esprema a mexerica, reserve o suco e coloque a casca em uma panela e junte a água.

Leve ao fogo baixo e cozinhe até reduzir a água pela metade.

Coe e junte ao suco da mexerica.

Deixe esfriar, misture com a maionese e corrija o sal.

Em uma saladeira, arrume as folhas e espalhe as metades de tomate e os cubinhos de queijo.

Regue com o molho de mexerica e sirva em seguida.

Saladas de legumes cozidos

1) Salada de legumes:

Ingredientes:

4 folhas de alface americana

2 folhas de rúcula

1 xícara (chá) de agrião

Brócolis

Couve manteiga

Couve-flor

Beterraba

3 cenouras

1 xícara (chá) de cebolinha verde picada

1 xícara (chá) de salsinha

1 xícara (chá) de salsão.

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes.

Sirva com o molho de sua preferência à parte.

