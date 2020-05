Telemedicina garante em tempo real assistência médica aos pacientes e auxílio aos profissionais de saúde

Profissionais de saúde do mundo todo estão trocando informações em tempo real sobre o coronavírus. A telemedicina tem sido a ferramenta usada para que as informações cheguem mais rápido. Ela representa uma especialidade médica em que os serviços são disponibilizados remotamente. Isso é possível com o uso de tecnologias modernas e que permite facilidades nos cuidados com a saúde.

Uma das vantagens da telemedicina é a assistência médica online para pacientes e auxílio aos profissionais da saúde, clínicas e hospitais de diversas especialidades. A telemedicina acontece por meio de plataformas online de acesso pelo computador, tablet ou smartphone.

A telemedicina não é uma inimiga e nem foi criada para substituir a medicina presencial. Ela representa um grande avanço para área, contribuindo também para aprimorar o seu lado mais humano. Essa tecnologia ajuda otimizam o tempo dos atendimentos clínicos e hospitalares e reduzem custos operacionais.

Redução de custos

Com o uso da telemedicina são evitadas viagens de profissionais, reduzindo as demais despesas logísticas. Essa ferramenta surgiu devido à evolução do conhecimento científico e aprimoramento de recursos digitais, permitindo que o apoio de profissionais qualificados seja levado a locais distantes de forma eficiente.

A telemedicina também oferece recursos de monitoração de parâmetros fisiológicos, para que desvios sejam detectados o mais rápido possível, antes que doenças se agravem e provoquem danos irreparáveis para o paciente.

A telemedicina também oferece recursos de monitoração de parâmetros fisiológicos, para que desvios sejam detectados o mais rápido possível, antes que doenças se agravem e provoquem danos irreparáveis para o paciente.

