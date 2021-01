Peixe é ingrediente importante para uma dieta saudável

Para perder alguns quilos na balança, muitos costumam aderir a dietas muito restritivas. Ao invés disso, o ideal é construir um cardápio equilibrado, substituindo apenas alguns ingredientes por outros. O mesmo é indicado para quem deseja manter uma dieta saudável. No caso da proteína, é indicado acrescentar no cardápio o peixe, criando assim um rodízio na semana com a carne e o frango.

Ótima fonte de proteína, o peixe promove benefícios para a saúde. Este alimento ajuda, por exemplo, no trabalho de prevenção às doenças cardiovasculares. Além disso, preserva a memória e evita doenças como o Alzheimer.

Veja também:

Maratona Enem: canal e redes sociais da TV Brasil exibirão aulões preparatórios

Enem: candidatos com sintomas de Covid-19 deverão solicitar reaplicação da prova

Variedade de frutas contribui para hidratação e alimentação saudável

Tipos

Famoso da culinária japonesa, o salmão é um peixe que merece estar sempre à disposição, pois é uma fonte importante de ômega-3. Outro peixe indicado é a tilápia. Sua carne é branca e muito suculenta. Também entram nesta lista a sardinha, o atum, a corvina e a merluza.

Veja mais no site Cidadeverde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...