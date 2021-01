Enem 2020: professora dá dicas para ter bons resultados no primeiro dia da avaliação

Cerca de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos no exame

Treinar a escrita, a leitura, saber compreender e interpretar um texto são passos importantes para alcançar uma boa nota Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, principalmente no primeiro dia de provas, no próximo domingo (17), e dedicado às disciplinas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Redação. Nessa reta final, o foco é na revisão dos conteúdos.

“Refaçam as avaliações dos anos anteriores. Foquem em funções da linguagem, gêneros textuais e interpretação de texto. A gramática não deve ser memorizada e, sim, entendida e aplicada aos diversos contextos propostos pela prova”, orienta a professora de Redação e Língua Portuguesa Luiza Menezes, 26.

Além de se preparar intelectualmente, o preparo mental também é preciso, afinal, a ansiedade se torna o pior inimigo do vestibulando quando o assunto é a pouca falta de tempo para organizar as ideias e fazer uma boa avaliação. “O Enem é uma prova de resistência, é preciso estar preparado para muito mais do que apenas conteúdos”, ressalta Luiza.

A profissional também apresenta dicas para que o candidato não seja reprovado na Redação do Enem, umas das áreas com maior peso na avaliação. “Para não ser desclassificado é preciso evitar desenhos, mensagens religiosas ou políticas, recados ao corretor, palavras e números fora de contexto e assinatura”, conclui a professora.

Além das dicas da professora, diversos outros erros levam à anulação da redação e é preciso estar atento a eles. Listamos, abaixo, os principais:

escrever outro tipo de texto que não seja o dissertativo-argumentativo;

usar caneta de outra cor que não seja preta;

escrever menos de sete linhas, qualquer que seja o conteúdo;

escrever o texto total ou predominantemente em idioma estrangeiro;

entregar a Folha de Redação em branco

escrever texto ilegível, caracterizado quando dois avaliadores independentes não conseguem ler a redação.

Ao todo, cerca de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos no exame, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). O Enem 2020, que foi adiado para este ano por causa da pandemia do novo coronavírus, terá uma versão impressa a ser realizada nos dias 17 e 24 de janeiro, e uma digital, realizada de forma piloto para 96 mil candidatos nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Até o momento não há previsão de novo adiamento das provas, conforme anúncio do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

