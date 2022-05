Inscrições para a I Semana de Química iniciam segunda, 23 de maio

Evento será realizado entre os dias 13 e 15 de junho, no campus Marco Zero, em Macapá (AP)

A Coordenação do Curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Amapá (Unifap), com apoio do Departamento de Extensão (DEX) e Departamentos de Ciências Exatas e Tecnológicas (Dcet), promovem entre os dias 13 e 15 de junho o “I Semana de Química da UNIFAP – Química para Todos”. As inscrições serão realizadas no período de 23 de maio a 8 de junho, por meio do site https://www.even3.com.br/sq2022/.

A programação conta em sua grade com sete minicursos, cinco palestras e uma mesa redonda em diversas áreas da Química (Ensino, Computacional, Analítica, Orgânica, Bioquímica, Biocatálise e Nanotecnologia). A expectativa de público é de cerca de 70 participantes com foco nos acadêmicos de Química e Ciências Naturais.

Segundo a coordenação do evento, a I Semana de Química é o primeiro evento de extensão dessa natureza no curso de Química, que foi criado em 2015, e tem como objetivo compartilhar conhecimentos e integrar a comunidade de Química, dentre eles professores, acadêmicos e simpatizantes da área.

A programação vai ocorrer de forma presencial com a participação de professores das instituições locais com Universidade Federal do Amapá, Instituto Federal do Amapá (Ifap) e da Rede Estadual da Ensino. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 98115-5529 e pelo e-mail [email protected].

Serviço

I Semana de Química – Química para Todos

Inscrições de 23 de maio a 8 de junho de 2022, no site https://www.even3.com.br/sq2022/. Taxa de inscrição: R$ 10. Informações: 98115-5529 e [email protected].

TEXTO: Divulgação

