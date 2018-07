Estas seis dicas vão garantir que cada treino vale (ainda mais) a pena

Diversos são os benefícios do exercício físico. Mas com ‘valer a pena’ referimo-nos à perda de peso.

Na grande maioria dos casos em que o objetivo é perda de peso, exercícios de cardio são os mais aconselhados. Entre estes, a corrida surge na fila da frente, infelizmente para muitos que a praticam por obrigação.

É principalmente para estes que as dicas partilhadas do El Confidencial são dedicadas. Baseiam-se em simples formas de tornar o treino mais eficaz, ao preparar o corpo para o exercício a que será (ou foi) exposto.

Mais calorias perdidas do que ingeridas

Não há como fugir à ‘mágica fórmula’. Para perder peso é imprescindível que gaste mais calorias do que aquelas do que ingere, por isso, e mantendo uma alimentação completa e saudável, importa manter uma rotina de treino completa – de pouco lhe vale um treino por semana quando o objetivo é perder peso.

Opte pelo treino ao ar livre

Em vez do ambiente fechado no ginásio, o treino ao ar livre garante um aumento de vitalidade e força graças ao maior aporte de oxigénio para as células. Além disso, e se lhe for possível, treinara na areia ou na relva será ainda mais benéfico do que fazê-lo no cimento, pois o chão sem aderência obriga a um maior esforço.

Inicie o treino com trabalho de força

Se dedicar cinco a dez minutos para treino com pesos antes dos exercícios de cardio, garante o aquecimento dos músculos que se preparam para o treino que se segue, garantindo um acréscimo de calorias gastas entre 50 a 150 calorias extras, dependendo da intensidade do cardio.

Veja mais no Notícias ao Minuto