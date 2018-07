UFPE cai em ranking de prestígio de universidades da América Latina

Em 2017, universidade ficou entre 25ª e 30ª colocação, sendo a primeira do Nordeste. Neste ano, perdeu o posto para a UFBA, caindo para 35ª colocação

A Universidade Federal de Pernambuco ocupa a 35ª colocação do ranking de universidades da América Latina divulgado pela tradicional revista britânica Times Higher Education (THE). Em 2017, a universidade era a primeira do Nordeste no ranking, posto agora ocupado pela Universidade Federal da Bahia, que está em 30º lugar da lista.

Dentre as instituições que perderam posição neste ano estão também as universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ), do ABC (UFABC), do Ceará (UFC), de Goiás (UFG) e do Rio Grande do Norte (UFRN). Em nota enviada à Agência Estado, o Ministério da Educação (MEC) diz que não comenta estudos que não são oficiais do governo por desconhecer a metodologia aplicada. No entanto, destaca que não houve “cortes” neste ano e que, mesmo com as limitações orçamentárias enfrentadas pelo País, não faltam recursos para as universidades.

