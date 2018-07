Concursos públicos abertos oferecem mais de 17 mil vagas. Confira!

Há processos seletivos para diversos cargos, para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 24,8 mil

Thayna Schuquel

Se você está estudando com o objetivo de se preparar para concursos públicos, confira a lista que o Metrópoles elaborou com os certames programados para o ano de 2018. São mais de 17 mil vagas em várias regiões do país.

Existem oportunidades em diversos cargos. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 24,8 mil, dependendo da função desejada.

Confira a lista:

Ministério Público do Estado (PB) – Vagas: 10 / Escolaridade: nível superior / Salário: até R$ 24.818,90 / Inscrição: até 25/7.

Procuradoria-Geral do Estado (AP) – Vagas: 5 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 22.213 / Inscrição: até 20/7.

Secretaria de Estado da Fazenda (GO) – Vagas: 28 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 20.940 / Inscrição: de 26/7 a 24/8.

Câmara Legislativa (DF) – Vagas: 59 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: de R$ 10.650 a R$ 15.879 / Inscrição: até 25/7.

Assembleia Legislativa (RO) – Vagas: 106 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.898,11 a R$ 11.380,45 / Inscrição: até 19/7.

Veja íntegra no site Metrópoles