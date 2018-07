Cinco dicas para viajar mais, gastando menos

Viajar é maravilhoso, mas viajar gastando pouco é melhor ainda! O ator Flávio Fusco que o diga. O apresentador de websérie de turismo, chamada #FuicomFusco, já viajou mais de 20 países e, no programa, divide com os internautas a sensação de conhecer diversas culturas, economizando ao máximo no roteiro.

Para ele, a palavra que norteia este tipo de experiência é planejamento. “Quando você se organiza e prepara tudo com antecedência, a chance de ter algum imprevisto é bem menor, justamente por já deixar tudo claro: qual o roteiro, quanto de dinheiro precisa levar para o destino, idioma, e qual a melhor estação do ano para ir”, explica.

Durante os preparativos para a viagem, muitas dúvidas começam a surgir; desde como fazer para arrumar as malas, até questões sobre troca de moedas, necessidade de passaporte e seguro-viagem, além de vacinas específicas exigidas pelo governo do país.

