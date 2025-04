Brasil e Japão avançam com parceria em prol do turismo

Em agenda oficial, ministro Celso Sabino se reúne com Hirosama Nakano, ministro da Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão (MLIT)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu nesta segunda-feira (21.04) com o ministro da Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão (MLIT), Hirosama Nakano, para avançar com ações de fortalecimento da parceria entre as duas nações no campo do turismo. O encontro faz parte da agenda de trabalho do ministro na capital japonesa.

Entre as iniciativas propostas está o desenvolvimento de um plano de trabalho que poderá ser assinado em maio e dará continuidade ao memorando de entendimento assinado pelos países em 2012 com foco no fortalecimento da relação entre os dois países no campo do turismo.

“A reunião com o ministro foi fundamental para estreitarmos laços e avançarmos em ações concretas que irão beneficiar o aumento do fluxo turístico entre os dois países. Tivemos aqui a confirmação de que poderemos avançar em vários campos, incluindo a troca de experiências no campo do turismo sustentável e do ecoturismo”, comentou Sabino.

Em 2023, o Brasil recebeu 42.341 turistas japoneses (21° no ranking de países emissores), número que subiu para 61.129 em 2024 (18° maior emissor). Até março de 2025, 15.491 japoneses foram ao Brasil. “Estamos trabalhando para dar um salto importante nesses números e nossa reunião com o ministro Nakano foi fundamental para que possamos alcançar nossos objetivos”, finalizou o ministro brasileiro.

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...