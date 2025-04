Peixe Popular da Semana Santa movimenta mais de R$ 2,7 milhões

A programação gerou, ainda, 650 empregos diretos e indiretos e atendeu cerca de 80 mil pessoas. A ação e os índices são da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepaq).

O Governo do Amapá divulgou nesta terça-feira, 22, todos os dados sobre o Programa Peixe Popular durante a Semana Santa 2025, realizado no período de 16 a 18 de abril. Os números apontam uma comercialização recorde com a venda de 163,4 toneladas, uma movimentação econômica de mais de R$ 2,7 milhões e com geração de 650 empregos diretos e indiretos.

A ação e os índices são da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepaq). Este ano o programa apresentou ainda outro dado importante que, de acordo com a Sepaq, cerca de 80 mil pessoas foram atendidas pela programação nos três dias de comercialização. As atividades ocorreram em oito municípios – Cutias, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Santana, Itaubal do Piririm, Vitória do Jari, Tartarugalzinho e Macapá.

“Tivemos um resultado muito satisfatório e conseguimos chegar à marca de 160 toneladas comercializadas em três dias e isso é excelente para a cadeia produtiva do pescado. Também destacamos que as vendas de peixe vivo cresceram muito e é uma realidade dentro do setor pesqueiro”, destacou o secretário da Sepaq, Paulo Nogueira.

Crédito: Ruan Alves/GEA

Geração de 650 empregos diretos e indiretos, ao redor dos pontos de venda muitas pessoas comercializavam verduras e hortaliças; além de tratar os peixes

Do total de 163 toneladas, 99,8 foram de pescado resfriado e 63,6 de peixe vivo. O preço nesta edição foi de R$ 12 a R$ 25 o quilo, garantindo à população o acesso a alimentos saudáveis e de qualidade com preço baixo e acessível.

Além dos números expressivos, o programa reafirma seu compromisso com a valorização do pescador e do piscicultor amapaense, que são incentivados a oferecer seus produtos abaixo do valor de mercado nesse período estratégico do ano, garantindo renda para quem produz e acesso para quem consome.

Com mais de 10 anos de tradição, o Programa Peixe Popular, promovido pelo Governo do Amapá, segue como uma das maiores ações de incentivo à comercialização de pescado durante a Semana Santa.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...