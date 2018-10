WhatsApp agora permite escutar vários áudios na sequência

Atualização do aplicativo tornou mais fácil conversar com amigos que gostam de mandar mensagens de voz de uma só vez

Pablo Marques

O WhatsApp lançou uma atualização do aplicativo que deve tornar mais simples a comunicação com os amigos tanto por mensagens de texto quanto por áudios.

As mensagens de voz podem ser práticas para quem envia, mas nem sempre é algo simples para quem recebe. Com frequência, o botão que aciona a gravação escapa e vários áudios são enviados sobre o mesmo assunto.

Para ficar mais prático e diminuir as conversas picotadas, agora todas as mensagens de voz recebidas são reproduzidas a partir do primeiro aperta de “play”.

