Confira o melhor horário para acompanhar o eclipse lunar penumbral desta sexta-feira

Fenômeno não será visível a olho nu para maior parte das regiões brasileiras; uma boa opção é acompanhar o evento astronômico em outros países por plataformas digitais

Victor Pinheiro

Nesta sexta-feira (5), a Lua cheia vai apresentar um aspecto sombreado devido à ocorrência de um eclipse lunar penumbral. Não será possível observar o fenômeno a olho nu na maior parte das regiões do Brasil, mas habitantes de localidades na costa leste do país poderão acompanhar os estágios finais do evento astronômico.

Veja também:

Quarentena continuará por mais 10 dias em Macapá

PF deflagra Operação Consilium Fraudis e Facilitador no Amapá

Ex-deputado Eider Pena é denunciado pelo MPF por grilar terras da União para cultivar soja

O eclipse acontece quando a Lua está posicionada nas zonas penumbrais da Terra, em que parte da luz do Sol é impedida de chegar ao satélite. É diferente dos eclipses totais ou parciais, nos quais, boa parte ou a totalidade do nosso satélite natural está posicionada na zona de umbra – isto é, a região em que não há iluminação direta do Sol.

De acordo com a plataforma de eventos astronômicos Time and Date, em Brasília, será possível observar somente um detalhe do sombreamento da Lua, a partir das 17h51. Já habitantes do estado de São Paulo poderão acompanhar o fragmento do eclipse por volta das 17h32. Em Recife, capital de Pernambuco, na região Nordeste do Brasil, o fenômeno será mais visível e deve ocorrer a partir das 17h14, no horário local.

Veja mais no Olhar Digital

Curtir isso: Curtir Carregando...