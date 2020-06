Quarentena continuará por mais 10 dias em Macapá

De acordo com o novo Decreto Municipal 2.142/2020, será mantido o isolamento social pelo período de 10 dias, prorrogando o Decreto nº 1833/2020, de 2 de abril, alterado pelos Decretos Municipais nº 1915/2020, nº 2.006/2020 e nº 2.069/2020 da Prefeitura de Macapá. O novo decreto mantém as medidas de isolamento social e a suspensão dos serviços não essenciais em Macapá até 13 de junho.

Também mantém os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de produtos de atividades essenciais, como serviços bancários, de alimentos, de saúde, e agora, com seu Artigo 3º, também inclui os serviços contábeis (contador/contabilista), no serviço das 8h às 18h. O objetivo da nova prorrogação é reforçar os cuidados para evitar o contágio por meio de aglomerações de pessoas.

Embora o período de isolamento mais rígido (lockdown) tenha melhorado o índice de isolamento social, com os rodízios e barreiras sanitárias na cidade, o município de Macapá ainda apresenta uma crescente nos casos de Covid-19. Dez dias atrás possuía 3.615 confirmados, com 98 óbitos. O último boletim apresentou 5.337 casos confirmados, com 149 óbitos.

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, destacou que o município está retornando a quarentena e que não terá lockdown. Disse ainda que a medida é uma forma de garantir algumas condicionantes que foram estabelecidas em reunião com o Comitê Técnico Científico de Enfrentamento da Covid-19, Fecomércio, Governo do Estado, segurança pública e órgãos de Justiça, para a retomada das atividades econômicas e sociais.

“Esse período de 10 dias de quarentena é um resguardo para garantirmos que as condicionantes estabelecidas aconteçam. A primeira delas é garantir para a população um percentual acima de 80% de leitos. Que a ala do Hospital Universitário, conseguido pela bancada federal, esteja funcionando. De acordo com o Governo Estadual, irá inaugurar nesta sexta-feira, 5. E que o índice de contaminação desacelere, estabilize ou fique decrescente. Durante esse tempo, estaremos preparando medidas para uma futura abertura gradual do comércio”, ressalta.

Atividades continuam suspensas

Permanecerão suspensos em todo o território municipal eventos de qualquer natureza, público ou privado, com aglomeração de pessoas, atividades coletivas em espaços e equipamentos públicos e privados, como shows, festas, congressos, reuniões, torneios, jogos, apresentações teatrais, sessões de cinema, comemorações e reuniões realizadas em âmbito público ou privado que gerem aglomerações. Estão suspensas, também, aulas presenciais em estabelecimentos de ensino, públicos e privados, e feiras de qualquer natureza.

Isolamento social

Continua sendo recomendada a circulação de pessoas apenas em casos estritamente necessários, conforme detalhado no Decreto.

Uso de máscara

Continua obrigatório o uso de máscaras de proteção, industriais ou caseiras, por quem, durante a pandemia, precisar sair de suas residências, principalmente se estiver em locais públicos, dentro de transporte coletivo ou em estabelecimentos.

